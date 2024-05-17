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    Uzaylıları göremememizin sebebi yapay zeka olabilir

    Manchester Üniversitesi'nden Michael Garrett tarafından öne sürülen teoriye göre yapay zeka uygarlıkların sonunu getirmiş olabilir. Bu nedenle uzaylıları görmüyor olabiliriz. 
    Uzaylıları göremememizin sebebi yapay zeka olabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, gün geçtikçe gelişip yapay süper zekaya doğru ilerledikçe, kritik bir soru gündeme geliyor. Bu ilerleme teknolojinin bir zaferi olmaktan ziyade medeniyetin hayatta kalmasının önünde bir engel olabilir mi? Manchester Üniversitesi'nden Michael Garrett tarafından öne sürülen bu teoriye göre yapay zeka evrenin "büyük filtresi" (great filter) olabilir.

    Bugüne kadar uzaylılara dair bir kanıt bulamadık. Fermi Paradoksu da bu kozmik sessizliği konu alıyor. Dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olmasına rağmen neden onlarla temas kuramadık? Garrett, cevabın yaşamın ortaya çıkma ihtimalinin düşüklüğünde değil, çoğu uygarlığın üstesinden gelemediği kritik evrimsel darboğazda yatabileceğini öne sürüyor.

    Yapay zeka, akıllara durgunluk veren bir sıçrama potansiyeli ile birlikte, uygarlıkların yıldızlar arası yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Garrett, bu hızlı teknolojik ilerlemenin, uygarlığın büyümesindeki kırılgan bir aşamaya, yani tek bir gezegenden çok gezegenli bir türe geçişe denk gelebileceğini savunuyor.

    "Teknolojik bir uygarlığın ömrü 100 sene olabilir"

    Garrett, "Bir şeyin kötü bir şekilde yanlış gitme potansiyeli çok büyük, bu da hem biyolojik hem de yapay zeka uygarlıklarının, çok gezegenli olma şansını yakalayamadan çöküşüne yol açabilir. Büyük güce sahip robot veya makinelerin kendi başlarına kararlar aldığını veya yapay zekanın kontrol altında tutamayacağımız kadar akıllı hale geldiğini hayal edin. Kontrolsüz yapay zekayla uğraşan bir medeniyetin ömrü ortalama olarak sadece 100 yıl civarında olabilir."

    Garrett, teknolojik bir uygarlığın ortalama ömrünün, yıldızlararası iletişim yeteneklerinin 1960'ta başlamasından yapay süper zekanın 2040 civarında öngörülen gelişine kadar, yani 100 yılın altında olabileceğini öngörüyor. Bu zaman dilimi, kozmik evrenin kapsadığı milyarlarca yılla tamamen tezat oluşturuyor. 

    Akıllı uygarlıkların sayısını tahmin etmek için kullanılan Drake Denklemi dikkate alındığında, bu tahmin, zeki yaşamların seyrek olduğu bir evreni akla getiriyor. Medeniyetler gelişmeyi başarsalar bile, onların erken teknolojik ayak izlerini tespit etmek zor olabilir.

    "Yapay zekaya düzenleme getirilmeli"

    Uzaylıları göremememizin sebebi yapay zeka olabilir Tam Boyutta Gör
    Garrett'ın araştırması yalnızca bir bilimkurgu kıyamet kehaneti değil. Aynı zamanda insanlık için büyük bir uyarı biteliği taşıyor. Özellikle askeri uygulamalarda yapay zeka gelişimi için sağlam düzenlemelere ihtiyacımız var.Garret, yapay zekanın evrimi sonucunda türümüzün ayakta kalabilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyor. Aksi takdirde, etik çerçevelerin ve uluslararası hukukun dışında çalışan otonom silahların, kolektif zekamızı bir anda silerek zincirleme bir yıkım reaksiyonunu tetikleyebileceğini vurguluyor.

    Garrett son olarak şunları söylüyor: “İnsanlık teknolojik gidişatında çok önemli bir noktada. Eylemlerimiz, kalıcı bir yıldızlararası uygarlık mı olacağımızı yoksa kendi yarattıklarımızın yarattığı zorluklara yenik mi düşeceğimizi belirleyebilir.”

    Kaynakça https://interestingengineering.com/culture/missing-link-search-for-alienshttps://interestingengineering.com/culture/missing-link-search-for-aliens https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576524001772?via%3Dihub
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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