Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de 27 Mart tarihinde tüm dış hat yolcu seferleri, 4 Nisan tarihinde tüm iç hat yolcu seferleri durduruldu. Normalleşme adımları kapsamında havacılıkta da normalleşmeye gidiliyor ve 1 Haziran tarihine iç hat uçuşları başlıyor.

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan resmi açıklamayla 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlayacağı duyuruldu. THY, AnadoluJet ve Pegasus Hava Yolları ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon, uçuşları gerçekleştirecek.

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İç hat seferlerinde HES Kodu zorunlu olacak. Müşteriler HES kodunu bilet alırken ve havaalanında yetkililere ibraz edecek. Uçuşlarda oturma düzeninde herhangi bir kısıtlama olmayacak, eski düzende devam edilecek. Dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi açıklama yok. Yurt dışına charter (kurtarma) uçuşları yapılmaya devam ediliyor.

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