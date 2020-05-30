Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor

    Türkiye'de uzun ara verilen yolcu uçuşları 1 Haziran itibariyle başlıyor. Türk Hava Yolları, AnadoluJet ve Pegasus Hava Yolları, 1 Haziran'dan itibaren belirli şehirlere uçuş gerçekleştirecek.
    4 sa.
    773
    13
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de 27 Mart tarihinde tüm dış hat yolcu seferleri, 4 Nisan tarihinde tüm iç hat yolcu seferleri durduruldu. Normalleşme adımları kapsamında havacılıkta da normalleşmeye gidiliyor ve 1 Haziran tarihine iç hat uçuşları başlıyor.

    Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan resmi açıklamayla 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlayacağı duyuruldu. THY, AnadoluJet ve Pegasus Hava Yolları ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon, uçuşları gerçekleştirecek.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler"

    İç hat seferlerinde HES Kodu zorunlu olacak. Müşteriler HES kodunu bilet alırken ve havaalanında yetkililere ibraz edecek. Uçuşlarda oturma düzeninde herhangi bir kısıtlama olmayacak, eski düzende devam edilecek. Dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi açıklama yok. Yurt dışına charter (kurtarma) uçuşları yapılmaya devam ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 3 sa.
    Merak ettim diğer”Devletler” kimler! Amerika’mı Fransa’mı İngiltere’mi Almanya’mı italyamı Çin’mi Rusya’mı kim bu devletler ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 4 sa.
    Yurtdisi icin tek tarafli olmuyor izinler. Diger devletler de Turkiye'ye suan itibariyle guvenmiyor .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 57 dk. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 1 sa. 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı 1 sa. Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı 2 sa. Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 2 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 3 sa. League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor 3 sa. Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor Sonraki Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 5 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 6 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 6 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 7 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 7 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue 8 sa. SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor 8 sa. OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı 9 sa. Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı 10 sa. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı 11 sa. SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı 19 sa. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 20 sa. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi 20 sa. Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı 21 sa. LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı 21 sa. SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler 21 sa. Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri yayınlandı 22 sa. Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak 22 sa. HMD Global, katlanabilir Nokia telefon modelini askıya aldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi