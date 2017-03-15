vLog: Qualcomm, Mobil İletişim Müzesini geziyoruz

javaprof eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.
javaprof eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.
Doğru düzgün video izlenmeyen oynatıcıyla kaliteli hisseden kafaları da gördük çok şükür! Ama adam haklı bünye alışmamış. Yoksa milyar dolarlık youtube video oynatıcısını beğenmemek için bir takım maddeler kullanmak lazım.
Bu sitenin müşterilerini tatmin etmek ne kadar da zor
Belki upload düşük kalacağı için youtube u tercih etmiştir? Belki bu bir vlog olduğu için youtube a koymayı tercih etmiştir? Bu kadar kafaya takmaya gerek yok adam elinde kamera sana bilgiyi veriyormu veriyor işte..
YouTube istiyorlar YouTube koyuyorlar. Şimdi de neden kendi oynatıcınızı geliştirmiyorsunuz
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