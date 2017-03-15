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vLog: Qualcomm, Mobil İletişim Müzesini geziyoruz

Qualcomm'un özel daveti ile geldiğimiz San Diego'da merkez ofisteyiz. Burada yer alan ve tarihe yön veren mobil teknolojilerin yer aldığı müzedeyiz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
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Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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javaprof 2 yıl en beğenilen
eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.
eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsın...
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Cem 2 yıl
Youtube daha mantıklı olmuş, farklı browserlarda absürt hatalar alabildiğimiz gibi hızlı ve kolay değildi. En azından site videoların yükünü üstünden atar ve daha hızlı olur, bazen DH girmekte bile zorlanıyorum.
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axaxa 2 yıl
Youtube şaşmayın izliyoz işte ordan.
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likeablex 2 yıl
Güzel video olmuş.
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Giresunlufuk 2 yıl
YouTube gayet iyi. Doğru karar. Adam direkt kalitesiz demiş ya gerçekten garip.
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classf2re 2 yıl
Neymiş eskiden kendi oynatıcısı varmış da kaliteli hissettiriyormuş da ...
Doğru düzgün video izlenmeyen oynatıcıyla kaliteli hisseden kafaları da gördük çok şükür! Ama adam haklı bünye alışmamış. Yoksa milyar dolarlık youtube video oynatıcısını beğenmemek için bir takım maddeler kullanmak lazım.
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mustafaaydemir 2 yıl
İş yerindeki pc'mde YouTube vs. herşey yasaklı sadece sizin siteniz açık videoları öyle izliyordum fakat YouTube'ye koyunca siz izleyemiyorum artık ??????
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javaprof 2 yıl en beğenilen
eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.
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sniper23 2 yıl javaprof
javaprof

eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.

Bu sitenin müşterilerini tatmin etmek ne kadar da zor
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Barbaroscakir 2 yıl javaprof
javaprof

eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.

Belki upload düşük kalacağı için youtube u tercih etmiştir? Belki bu bir vlog olduğu için youtube a koymayı tercih etmiştir? Bu kadar kafaya takmaya gerek yok adam elinde kamera sana bilgiyi veriyormu veriyor işte..
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Flag SHİP Killer 2 yıl javaprof
javaprof
eskiden donanımhaberin bir vizyonu vardı yabancı bir şirketin video barındırıcısını neden kullanalım diyordunuz şimdi normal serverdaki videolarıda kaldırmışsınız ve youtube servisini kullanıyorsunuz üzüldüm keşke kendi oynatcınızı geliştirmeye çalışsaydınız shiftdelete.net gibi kalitesiz gelmeye başladı birden site.

YouTube istiyorlar YouTube koyuyorlar. Şimdi de neden kendi oynatıcınızı geliştirmiyorsunuz
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BekirTemel 2 yıl
Merhaba Mesut Çevik iyidir, video oynatıcıya laf edin bakalım şimdi

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keskin53 2 yıl
mubarek el atmadıgı alan kalmamış :)
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