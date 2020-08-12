Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı

Tam Boyutta Gör T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 12 Ağustos Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.212, vefat sayısı 18 ve iyileşen hasta sayısı da 934.

Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloya ilgili olarak, "2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. " dedi.

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Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyonu aştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün 12 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.162.474 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 737.417. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 214.985 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.835 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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