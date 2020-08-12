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    Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı

    12 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 12 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 12 Ağustos Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.212, vefat sayısı 18 ve iyileşen hasta sayısı da 934.

    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloya ilgili olarak, "2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. " dedi.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı"

    Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyonu aştı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 12 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.162.474 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 737.417. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 214.985 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.835 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    SnHerbokolog (A ) 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Sen onu bi kalem 10 ile çarp
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    amadeus99 1 hf. samtual
    Fatih Altaylı yazdı bugün. Sayılar tutmuyor.
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    ebavamqko 1 hf.
    sayılara inan var mı ? kaç aydır alakasız sayılar söyleniyor. cidden inana var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    Some guy 1 hf. (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Smoke34 (Kaan Özel) 1 hf.
    Artış martış umrumda değil zaten geberenler genelde bu ülkeyi bu hale getiren yaşlı kesim. Mİllet AÇ AÇ. Virüs umrumuzda değil. Bırakalım boomerlar ölsün.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    tubytube (Tuby Tube) 5 gün Smoke34
    Kekremsi kerkenez Kenan Evren gibileri için söylediğiniz doğru, o bile ölmüşken bıraktıkları AK kafalar hala bizlerle uğraşıyorlar. O boomer dediklerinizden daha tehlikeli bir türdür bunlar...



    Açın bakın çiçek hastalığı, kara veba salgınlarının resimlerine, gece uyuyamadım gördüğüm görüntülerden, virüsü çıkaranları tam olarak bilemesek de duyarsız kalanlar ve bir planı olmayanlar bu aç dediğiniz "milletin" temsilcileri
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    ilhamcan1 1 hf.
    artışın olacagı her haliyle belliydi önüne geçmedik ki
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bitcoin gibi maşallah
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    AMC (Alper ) 1 hf.
    Bu az calış calışma olmalı bence ama sadece satış işi yapanlar devletten para almalı.
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    eren356 (Eren Yıldız) 1 hf.
    Tatil sezonu bitip turistler ülkelerine geri dönmeye başladığında sayıları arttıracaklardır. Eylül sonu gibi yine yasaklar evden çalışmalar başlar.
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    serafon 1 hf.
    Sayılarda bir ölçekleme olabilir ama gidişata odaklanmak daha doğru olabilir.
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    tonodias 1 hf.
    Altın ile yarış içindeler bakalım kim galip gelecek.
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    bytradm (adem ademy) 1 hf.
    x pandemi hast. günlük vaka&nüfüs oranı yaptığımda
    açıklanan arkamı 400 ile çarpım gerekiyor.
    iranda nüfusun yarısının enfekte olmuş olabileceği
    meclislerinde söylendi.
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    monacomen 1 hf.
    Açıkçası sayıların artmasını zaten hepimiz bekliyoruz çünkü virüsün aşısı bulunmadı ama daha fazla bir aradayız. Ama burada rakamlar daha yüksek aslında gizliyorlar diyenler de zaten sahilde halay çeken, boğazda tekne sefası süren, ada vapuru yolcuları ve bodrum ve marmaris plajlarını dolduranlar olsa gerek ki nasıl olabilir o kadar çabamıza rağmen bu rakamlara inanmıyoruz diyorlar. İşin komiği kendileri hala plajdalar ve hala ölmediler. Ama sanırsın sahiller ceset kaynıyor ve bunlar denizden ceset toplayıp bakanları yalancılıkla suçluyor. Size niye bir şey olmuyor anlamıyorum ki bu rakamların arasında sizden giden hiç olmadı hala buradasın ve rakamlar yalan diyorsunuz?
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