Vaka tablosu yayınlandı: Ağır hasta sayısı 1500'ü aştı (22 Eylül)

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Günlük koronavirüs verilerinin yayınlandığı Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr web sayfasındaki veriler güncellendi. 22 Eylül 2020 tarihli verilere göre son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1692, yeni vefat sayısı 65 olarak gerçekleşti.

Ağır hasta sayısı 1522'ye yükseldi. Bakanlık, 29 Temmuz’dan beri koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısına yer veriyor. 29 Temmuz’da 542 olan ağır hasta sayısı bugün 1500’ü aşmış durumda. Ağır hasta sayısı yükseldikçe günlük vefat sayısındaki artış da beraberinde geliyor.

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Dünyadaki son duruma baktığımızda https://www.worldometers.info/coronavirus/ verilerine göre dünyadaki toplam vaka sayısı 31 milyon 565 bini, vefat sayısı 970 bini aştı. Yaklaşık 23 milyon 169 bin kişi iyileşti.

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