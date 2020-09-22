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    Vaka tablosu yayınlandı: Ağır hasta sayısı 1500'ü aştı (22 Eylül)

    Sağlık Bakanlğı, 22 Eylül 2020 tarihli Covid-19 vaka tablosunu yayınladı. Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    2,6b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vaka tablosu yayınlandı: Ağır hasta sayısı 1500'ü aştı (22 Eylül)
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    Günlük koronavirüs verilerinin yayınlandığı Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr web sayfasındaki veriler güncellendi. 22 Eylül 2020 tarihli verilere göre son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1692, yeni vefat sayısı 65 olarak gerçekleşti.

    Ağır hasta sayısı 1522'ye yükseldi. Bakanlık, 29 Temmuz’dan beri koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısına yer veriyor. 29 Temmuz’da 542 olan ağır hasta sayısı bugün 1500’ü aşmış durumda. Ağır hasta sayısı yükseldikçe günlük vefat sayısındaki artış da beraberinde geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey"

    Dünyadaki son duruma baktığımızda https://www.worldometers.info/coronavirus/ verilerine göre dünyadaki toplam vaka sayısı 31 milyon 565 bini, vefat sayısı 970 bini aştı. Yaklaşık 23 milyon 169 bin kişi iyileşti.



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    poyrazispir12 8 sa. en beğenilen
    Canı gönülden inanan kardeşlerim +1 lesin
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    Melanie_ (Asena Ural) 8 sa. yeni yorumcu
    Sadece 65 kişinin vefat ettiğine inanan kuzu kuzu meeeler var mı hala...
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    hassanaydn (Hasan AYDIN) 7 sa.
    Ne kadar iğrenç bir duruma düştük. Ne gariptir ki ölü sayısının daha çok olmasını isteyen insanlarımız var. Hadi diyelim ki yalan söylüyorlar. Günlük ölü sayısı 500 peki siz ne diyeceksiniz bu durumda. Bakanlığın açıkladığı sayıların doğru olmadığını söyleyen arkadaşlar daha dikkatli olacaklar mı? “Hayır” ki zaten inanmıyor da ve dikkat etmiyor da...
    Ne kadar iğrenç bir duruma düştük. Ne gariptir ki ölü sayısının daha çok olmasını isteyen insanlarımız var. Hadi diyelim ki yalan söylüyorlar. Günlük ölü sayısı...
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    3 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 7 sa.
    Hayatini kaybeden kardeşlerimize allah gani gani rahmet eylesin. Nedense 1500 1700 arası gidip geliyoruz..bu istatistikleri muhtemelen ayar uzmanı tüik hazirliyordur.
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    astegon (astegon CF) 7 sa.
    Günlük vaka sayısını geçtim ölüm sayısı bu sayının 10 misli ise ortalık inlerdi.
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    SouL InvictuS 7 sa.
    Veriler yalan diyerek, ölü ve hasta sayısı kat be kat fazla diyerek sosyal medyada coşan-coşturan arkadaşlar ile sokakta maskesiz gezen, forumlarda virüsü ciddiye almayan insanlar maalesef aynı kişiler.Bu sayıların gerçekliğine inanmayıp daha kötü olduğunu savunmak ve buna rağmen zerre kadar korunmaya çalışmamak ne kadar kötü bir tezat...Devam edin böyle, burada hükümete yüklenerek ya da " bize yalan söylediler " konuları açarak üzerinize düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorsunuz. Hiç biriniz virüsten nasıl korunuruz diye fikir belirtmeyin, varsa yoksa " maske takmayalım " triplerine girip sosyal medyada esin gürleyin...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Havya Makinesi 7 sa. SouL InvictuS
    her türlü önlemimi aldım. hep kalabalıklardan uzak durdum. Ancak KPSS'ye gittikten 6 gün sonra rahatsızlandım ve korona çıktım. KPSS girişi ateş öçselerdi muhtemelen olmayacaktı... Kim önlem almıyor ?
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 7 sa. SouL InvictuS
    Doğru söylüyorsun kardeşim! Hükümette bizi çok dinler ya anında bahceli bizi devlet haini ilan eder. Bütün bunların sorumlusu vatandaş mi? Beceriksizlik her alanda diz boyu rüşvet yalan talan yandaslik din sömürüsü iftira zulüm boyumuzu aşmış, sorumlu vatandas. Ne ala dünya demi....
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    Alqu 7 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Deae (Ahmet Eroğlu) 7 sa.
    Hadi gözünüz aydin müjdeli haber gibi yazmışsın.
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    hassanaydn (Hasan AYDIN) 7 sa.
    Ne kadar iğrenç bir duruma düştük. Ne gariptir ki ölü sayısının daha çok olmasını isteyen insanlarımız var. Hadi diyelim ki yalan söylüyorlar. Günlük ölü sayısı 500 peki siz ne diyeceksiniz bu durumda. Bakanlığın açıkladığı sayıların doğru olmadığını söyleyen arkadaşlar daha dikkatli olacaklar mı? “Hayır” ki zaten inanmıyor da ve dikkat etmiyor da...
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    WienerWald (Arda ) 7 sa. hassanaydn
    Okuduğum en mantıklı yorum
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 7 sa. hassanaydn
    Olu sayisinin daha cok olmasini isteyen yok gercek rakamlar aciklansin ki insanlar isin ciddiyetini anlasin. Ankarada gunde 5 bin vaka cikarken Turkiye geneli 1500 vaka cikiyor demek komik bir durum. Ha inanan yok mu var tabiki...
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    Melanie_ (Asena Ural) 4 sa. yeni yorumcu hassanaydn
    Kardeşim ciddi sıkıntıların var herhalde? İnsanların ailesi vefat ediyor, işinden, gücünden ekmeğinden oluyor. İnsanlar çok şeyden fedakarlık ediyor, etmek zorunda. Niye isteyelim vefat sayısının çok olmasını? Yarın bu olayın; senin, benim, en sevdiğimizin başına gelmeyeceği ne malum? Daha bugün adam yüzüme öksürdü metrobüste bütün balgamlarıyla. Maske çenede. Bende eldiven var, maske gözüme kadar çekili. Ben ne yapayım şimdi? Bana şimdi bulaşsa ben bu durumu ister miyim? Üstelik ailemde de kendimde de kronik hastalık bulunurken. Açın gözünüzü biraz. Gerçekler konuşulmalı, insanlar olayın ciddiyetini kavramalı. Ben bu şekilde acı çekerek ve çevremdekilere zarar vererek ölmekten korkuyorum. İğrenç olan sizin zihniyetiniz.
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    Sleeper 8 sa.
    Vay be Cruise kontrole bağladık.
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    yakpinar1222 8 sa.
    Mrb arklar ben kerizim ve bu tabloya inanıyorum meeee meeeee
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    hopeyoung 5 sa. yakpinar1222
    Keriz olmayana tablo ne hacet?
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    poyrazispir12 8 sa. en beğenilen
    Canı gönülden inanan kardeşlerim +1 lesin
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    Melanie_ (Asena Ural) 8 sa. yeni yorumcu
    Sadece 65 kişinin vefat ettiğine inanan kuzu kuzu meeeler var mı hala...
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    hassanaydn (Hasan AYDIN) 7 sa. Melanie_
    Günlük ölü sayısı 600 ve vaka sayısı 10.000’nin üzerinde.
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    CleanCoders (Fatih ) 6 sa. Melanie_
    inanmadığına göre yakınlarından çok kişiyi koronadan kaybetmiş olmalısın. size baş sağlığı diliyorum.
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    2563 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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