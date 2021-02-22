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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası

    Geçtiğimiz gece düzenlenen Blizzard'ın her yıl düzenlediği BlizzCon etkinliğindeki tüm duyurular. Diablo II, Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası.
    22 Şubat 2021, 12:12 (1 sa.)
    381
    22
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biris olan Blizzard Entertaintment, her yıl BlizzCon isimli bir etkinlik düzenliyor ve şirketin kendi yapımlarına dair yenilikleri öğreniyoruz. Bu yıl ise etkinlik, salgın sebebiyle BlizzConline adı altında dijital ve tamamen ücretsiz olarak düzenlendi.

    Ayrıca Bkz. "Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak"

    Bu yılki etkinlikte Blizzard, oyuncuları sevindiren birçok duyuru yaptı. Duyurular arasında en dikkat çekenlerden biri şüphesiz Diablo 2'nin remake'i oldu. İşte Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular:

    Diablo II: Resurrected

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    Gelmiş geçmiş en başarılı PC oyunlarından biri Diablo® II: Resurrected ile geri dönüyor. Blizzard'ın klasik aksiyon rol yapma oyunu ve onun ödüllü genişleme paketi Lord of Destruction®'ın eski oyuna sadık kalınarak yeniden geliştirilen sürümü, ilerleyen aylarda Windows PC'nin yanı sıra ilk kez konsollara geliyor. PC oyuncuları yakında gerçekleşecek test aşamasına katılma şansı için www.diablo2.com adresi üstünden hemen kaydolabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında

    Diablo IV: Rogue Sınıfı

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    Ayrıca Blizzard karanlık bir sinematik tanıtım ve yeni bir oynanış videosuyla Diablo® IV'ün yeni oyuncu sınıfı Rogue (Düzenbaz)'ı paylaştı. Düzenbaz, hızlı, ölümcül ve hareketli bir sınıf ve görülmemiş bir esnekliğe sahip. Düzenbaz oyuncuları düşmanlarına saldırmak ya da onları tuzağa düşürmek için pek çok farklı seçeneğe sahip. Ayrıca zehirler, gölge büyüleri ve özel tekniklerle çatışma becerilerine arttırabilecekler. 

    Hearthstone

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    Blizzard, bu yıl da bir sürü içerik getirmeye hazır. Popüler ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone®'un Grifon Yılı, önümüzdeki haftalarda oyuncularla buluşacak. Ayrıca yeni Hearthstone yılında oyuna köklü değişiklikler getirecek kartlardan oluşan yeni bir Core (Ana) Set ve oyuncuların özgün Hearthstone kartlarının 2014'te yayınlanmış halleriyle desteler kurup rekabet etmesine olanak tanıyacak yeni Klasik oyun formatı da eklenecek.

    Grifon Yılı'yla birlikte 2021'in ilk Hearthstone genişleme paketi Forged in the Barrens™ da çıkacak. Bu paket, milyonlarca maceracının efsanelerini yazmaya başladığı simgeleşmiş World of Warcraft® bölgesinden ilham alıyor ve şu anda www.playhearthstone.com üstünden ön siparişle alınabilir.

    Yılın ilerleyen aylarında Blizzard, oyuncuların Warcraft® evreninden pek çok kudretli karakteri toplayıp onlara taktiksel savaşlarda seviye atlattıkları, tek oyunculu ve rekabet merkezli bir oyun modu olan Hearthstone Mercenaries'i çıkaracak.

    World of Warcraft Chains of Domination

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    World of Warcraftiçinse Blizzard, kısa süre önce çıkanShadowlands genişleme paketiiçin sonraki aylarda gelecek ilk büyük içerik güncellemesi olan Chains of Domination'ı duyurdu. Ayrıca bu paketle birlikte yepyeni bir bağış yoldaşı (charity pet) programı düzenlenecek. Bağış hedeflerine ulaşıldıktan sonra tüm modern Wow® oyuncuları maymun Bananas ve tembel hayvan Daisy olmak üzere iki farklı yoldaşa erişebilecek. Bunların yanı sıra Blizzard, sevilen World of Warcraft genişleme paketinin özüne sadık kalarak yeniden geliştirilen sürümü Burning Crusade Classic™'in sonraki aylarda çıkacağını duyurdu. Burning Crusade Classic™ oyuncuların World of Warcraft aboneliklerine hiçbir ek ücret gerekmeden eklenecek.

    Blizzard® Arcade Koleksiyonu

    Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası
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    Blizzard'ın Windows® PC'deki (Battle.net®) yıldönümü temalı Kutlama Koleksiyonu'nun ve konsollardaki Blizzard® 30. Yıl Koleksiyonu'nun bir parçası olarak veya yine konsollarda tek başına alınabilecekBlizzard® Arcade Koleksiyonu, Blizzard'ın popüler konsol oyunları The Lost Vikings®, Rock N Roll Racing® ve Blackthorne®'un modern platformlar için iyileştirilmiş dijital sürümlerini içeriyor.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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