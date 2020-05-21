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    Valorant çıkış tarihi açıklandı

    Riot Games tarafından geliştirilen online 5'e 5 FPS oyunu Valorant'ın tam sürüm çıkış tarihi belli oldu. 2 Haziran tarihinde ücretsiz olarak yayınlanacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    League of Legends’in yapımcısı Riot Games’in ilk FPS oyunu Valorant’ın çıkış tarihi açıklandı. 2 Haziran tarihinde PC için tam sürümüyle çıkış yapıyor.

    Kapalı beta aşamasındaki Valorant’a katılabilmek için oyun severlerin Twitch üzerinde Valorant yayını izleyip drop düşürmesi gerekiyordu. Pek çok oyuncu günlerce Twitch yayını izlemesine kapalı betaya giremedi.

    2 Haziran tarihinde tüm oyuncular ücretsiz olarak Valorant’ı oynamaya başlayacak. Oyunda Türkçe seslendirme seçeneğine yer veriliyor. Tam sürümde yeni oyun modu, yeni karakterler ve yeni haritalar bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu!"

    Valorant sistem gereksinimleri

    Oyunun sistem gereksinimleri bir hayli düşük. Hemen hemen tüm bilgisayarlarda çalışabilecek.

    En Düşük Donanım Özellikleri - saniyede 30 kare:

    CPU: Intel Core 2 Duo E8400

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    GPU: Intel HD 4000

    Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare:

    CPU: Intel i3-4150

    GPU: Geforce GT 730

    Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare:

    CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz

    GPU: GTX 1050 Ti

    Ortak gereksiinmler:

    Windows 7/8/10 64-bit

    4GB RAM

    1GB VRAM



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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 28 dk.
    Oyunun sistem gereksinimlerini acikliyorum arkadaslar; hesap makinasi ??
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    kaan4554 (kaan yıldız) 42 dk.
    İlk çıktığından beri beta'da oynayan biri olarak; güzel oyun fakat kitle berbat...
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