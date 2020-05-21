Valorant çıkış tarihi açıklandı

League of Legends’in yapımcısı Riot Games’in ilk FPS oyunu Valorant’ın çıkış tarihi açıklandı. 2 Haziran tarihinde PC için tam sürümüyle çıkış yapıyor.
Kapalı beta aşamasındaki Valorant’a katılabilmek için oyun severlerin Twitch üzerinde Valorant yayını izleyip drop düşürmesi gerekiyordu. Pek çok oyuncu günlerce Twitch yayını izlemesine kapalı betaya giremedi.
2 Haziran tarihinde tüm oyuncular ücretsiz olarak Valorant’ı oynamaya başlayacak. Oyunda Türkçe seslendirme seçeneğine yer veriliyor. Tam sürümde yeni oyun modu, yeni karakterler ve yeni haritalar bulunacak.
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Valorant sistem gereksinimleri
Oyunun sistem gereksinimleri bir hayli düşük. Hemen hemen tüm bilgisayarlarda çalışabilecek.
En Düşük Donanım Özellikleri - saniyede 30 kare:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400İlginizi Çekebilir Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı
GPU: Intel HD 4000
Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare:
CPU: Intel i3-4150
GPU: Geforce GT 730
Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare:
CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz
GPU: GTX 1050 Ti
Ortak gereksiinmler:
Windows 7/8/10 64-bit
4GB RAM
1GB VRAM
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