Valorant çıkış tarihi açıklandı

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League of Legends’in yapımcısı Riot Games’in ilk FPS oyunu Valorant’ın çıkış tarihi açıklandı. 2 Haziran tarihinde PC için tam sürümüyle çıkış yapıyor.

Kapalı beta aşamasındaki Valorant’a katılabilmek için oyun severlerin Twitch üzerinde Valorant yayını izleyip drop düşürmesi gerekiyordu. Pek çok oyuncu günlerce Twitch yayını izlemesine kapalı betaya giremedi.

2 Haziran tarihinde tüm oyuncular ücretsiz olarak Valorant’ı oynamaya başlayacak. Oyunda Türkçe seslendirme seçeneğine yer veriliyor. Tam sürümde yeni oyun modu, yeni karakterler ve yeni haritalar bulunacak.

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Valorant sistem gereksinimleri

Oyunun sistem gereksinimleri bir hayli düşük. Hemen hemen tüm bilgisayarlarda çalışabilecek.

En Düşük Donanım Özellikleri - saniyede 30 kare:

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

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GPU: Intel HD 4000

Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare:

CPU: Intel i3-4150

GPU: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare:

CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz

GPU: GTX 1050 Ti

Ortak gereksiinmler:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB VRAM

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