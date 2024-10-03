Ücretsiz FPS oyunu Valorant, Unreal Engine 5'e geçiyor

Valorant, dört yıl önce çıkışından bu yana Unreal Engine 4 ile destekleniyor. Donlon, birinci şahıs nişancı oyununun UE5’e geçişine ilişkin olarak “Unreal Engine 4’ten alabildiğimiz her şeyi aldık, bu nedenle şimdi UE5’e geçiyoruz. Oyununuz live service oyunu olduğunda bu kolay bir başarılı değil ama bir gereklilik.” diyor.
Grafikleri ve performansı değiştirmeyecek
Yeni oyun motoruna geçiş, grafikleri etkilemeyecek. Donlon, “Bu yükseletme, Valorant’ın görünümünü veya performansını önemli ölçüde değiştirmeyecek, en azından hemen değil.” diyor.
Donlon, Unreal Engine 5’e geçişin tamamlanmasının ardından geliştiricilerin oyun için yeni deneyimler üzerine çalışacaklarının da sinyalini verdi. Fazla detay paylaşmadı ancak hayran kitlesi bunun tek oyunculu veya co-op görevler olabileceğini, ajanların değişebileceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.