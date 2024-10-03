Tam Boyutta Gör Unreal Fest Seattle 2024'ün açılış oturumunda sahne alan konuşmacılar arasında Valorant'ın kıdemli başkan yardımcısı ve stüdyo başkanı Anna Donlon da vardı. Donlon, Riot Games'teki geliştiricilerin Valorant’ı Unreal Engine 5'e taşıdıklarını duyurdu.

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Valorant, dört yıl önce çıkışından bu yana Unreal Engine 4 ile destekleniyor. Donlon, birinci şahıs nişancı oyununun UE5’e geçişine ilişkin olarak “Unreal Engine 4’ten alabildiğimiz her şeyi aldık, bu nedenle şimdi UE5’e geçiyoruz. Oyununuz live service oyunu olduğunda bu kolay bir başarılı değil ama bir gereklilik.” diyor.

Grafikleri ve performansı değiştirmeyecek

Yeni oyun motoruna geçiş, grafikleri etkilemeyecek. Donlon, “Bu yükseletme, Valorant’ın görünümünü veya performansını önemli ölçüde değiştirmeyecek, en azından hemen değil.” diyor.

Donlon, Unreal Engine 5’e geçişin tamamlanmasının ardından geliştiricilerin oyun için yeni deneyimler üzerine çalışacaklarının da sinyalini verdi. Fazla detay paylaşmadı ancak hayran kitlesi bunun tek oyunculu veya co-op görevler olabileceğini, ajanların değişebileceğini tahmin ediyor.

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Ücretsiz FPS oyunu Valorant, Unreal Engine 5'e geçiyor