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    Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu!

    Geçtiğimiz hafta GTA 5'i ücretsiz yapan Epic Games Store'dan bir bomba daha geldi. Tam 219 TL değerindeki Cilization VI herkes için ücretsiz oldu!
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    8,5b
    171
    38
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu!
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında vites artırmaya devam eden Epic Games Store yine önemli bir işe imza attı ve Civilization VI'yı ücretsiz yaptı. 219 TL değerindeki popüler strateji oyunu Civilization VI'yı şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza kadar keyfini çıkarabilirsiniz

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    Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu!
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    Epic Games Store bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Grand Theft Auto V oyununu ücretsiz yapmıştı. Tarihin en çok satan oyunlarından olan GTA 5'in ücretsiz olması tüm dünyada büyük ses getirdi. Kampanyanın başladığı gün Epic Store'a erişim neredeyse imkansız hale geldi. Ayrıca sonrasında GTA Online'da da yüksek oyuncu sayısı nedeniyle erişim sıkıntıları başladı. GTA 5, Epic Store'un bugüne kadar verdiği en büyük ücretsiz oyundu.

    Civilization VI'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 28 Mayıs 18.00'da sona erecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunun da Borderlands: The Handome Collection olması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ucan Hollandalı 2 sa. en beğenilen
    Steam koşssss....
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Mhmmt4991 (Muhammed Özdemir) 1 dk.
    Steam reis benim neyim eksik ulan diyip iyi oyunlardan versene kardeşim hadi artık :)
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    jervis (M. Kucuk) 6 dk.
    Gta 5 ten sonra steam altta kalmak istemeyip red death 2 verse ne güzel olur be. Üstüne dayanamıyor fm 20 ( kendim için )
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    Schwa 35 dk.
    Beyler platinum edition alınır mı? İndirim ve kuponla 85 liraya geliyor
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 37 dk.
    Tutorial oynarken sildim oyunu, asla benlik degilmis hahahahaha. Strateji manyaklari icin baya guzel duruyo ama.
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    Deleted User 673 (deleted deleted) 38 dk.
    Bu gidişle tüm oyunları kütüphaneye bedavaya eklemiş olacağım.
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    SiZoFReN_07 (Serhat Serhat) 48 dk.
    Hayırdır epicgame bu aralar coştu. Var bu işte bir şey ama bunu zaman gösterecek.
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    8451 kez okundu.
    29 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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