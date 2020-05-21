Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu!

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Ücretsiz oyun kampanyalarında vites artırmaya devam eden Epic Games Store yine önemli bir işe imza attı ve Civilization VI'yı ücretsiz yaptı. 219 TL değerindeki popüler strateji oyunu Civilization VI'yı şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza kadar keyfini çıkarabilirsiniz

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Epic Games Store bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Grand Theft Auto V oyununu ücretsiz yapmıştı. Tarihin en çok satan oyunlarından olan GTA 5'in ücretsiz olması tüm dünyada büyük ses getirdi. Kampanyanın başladığı gün Epic Store'a erişim neredeyse imkansız hale geldi. Ayrıca sonrasında GTA Online'da da yüksek oyuncu sayısı nedeniyle erişim sıkıntıları başladı. GTA 5, Epic Store'un bugüne kadar verdiği en büyük ücretsiz oyundu.

Civilization VI'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 28 Mayıs 18.00'da sona erecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunun da Borderlands: The Handome Collection olması bekleniyor.

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