Riot Games, Türkiye'deki oyun içi harcamalara zam yaptı

Tam Boyutta Gör Riot Games, aralarında Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede oyun içi harcamalara zam yaptı. League of Legends (LOL), League of Legends: Wild Rift, Valorant ve Teamfight Tactics: Türkiye oyunlarına zam geliyor. RP ve VP fiyatları artacak.

Yapılan açıklamaya göre League of Legends oyun içi satın almalara yüzde 24 oranında, VALORANT’a ise yüzde 15 oranında zam yapılacak. Legends of Runeterra: Türkiye oyununda ise yüzde 63 oranında dev bir artış olacak. Yeni fiyatlar 18 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

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Riot Games ne kadar zam yaptı?

League of Legends PC, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics: Türkiye: Yüzde 24

VALORANT: Türkiye: Yüzde 15

Legends of Runeterra: Türkiye: Yüzde 63

Riot Games oyun içi alışverişlerde belirli paketlerde ilave sanal para sağlayacağını duyurdu. Örneğin VALORANT'ta 1900 VP + 150 ilave VP'den oluşan 2050 VP paketi artık 1900 VP + 300 ilave VP'den oluşup toplamda 2200 VP sağlayacak. 18 Eylül'deki zam öncesinde alışveriş yapmayı düşünen oyunculara avantaj sağlayacak bu paketler bugün satışa sunuldu.

Riot Games'den açıklama: Neden zam yapıldı?

Şirketten yapılan açıklamada neden zam yapıldığı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Küresel ekonomi değiştikçe biz de bazen döviz kurlarını ve yerel ekonomileri göz önünde bulundurarak bedelleri düzenlemek durumunda kalıyoruz. Bu güncellemeyle birlikte tüm oyunlarımızı ve çoğu bölgeyi etkileyen değişiklikler getiriyoruz. Bazı bölgelerde şimdilik bir değişiklik yapmasak da diğer bölgelerdeki bedeller, bölgeler arası bedel dengesini iyileştirmek adına artacak veya azalacak.

Döviz kurları devamlı değişim halinde olduğu için bölgeler arası bedel dengesini korumamız önemli. Bedeller arasındaki fark çok büyüdüğünde üçüncü taraflar VPN veya sunucu aktarımı gibi yöntemleri kullanarak alışveriş birimlerini bir bölgede daha ucuza alıp diğerinde kâr amacıyla satarak bunları kötüye kullanabiliyor. Bazı bölgelerde alışveriş birimi alımlarının hatırı sayılır bir miktarı ve hatta çoğu aslında bölge dışında yer alan bu gibi üçüncü taraflar veya oyuncular tarafından yapılıyor.

Bedel artışları yüksek olan bölgelerdeki oyuncular için bu değişimlerin iç açıcı olmadığının farkındayız. İnanın bu durum bizi de mutlu etmiyor. Maalesef sistemde şahit olduğumuz manipülasyonla mücadele etmek ve herkesin adil şartlarda oynamasını sağlamak için bu gibi düzenlemeler yapmak zorundayız. Nihayetinde bölgeler arası bedelleri daha tutarlı biçimde dengeleyerek suiistimal fırsatlarını azaltmayı ve herkes için daha adil koşullar sağlamayı umuyoruz."

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Riot Games, Türkiye'deki oyun içi harcamalara zam yaptı