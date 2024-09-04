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    Riot Games, Türkiye'deki oyun içi harcamalara zam yaptı

    Riot Games, League of Legends (LOL) ve Valorant oyunları için Türkiye'deki RP ve VP ücretlerinde artışa gitti. Oyun içi harcamalara zam geliyor. Zam ne zaman geçerli olacak?
    Riot Games, Türkiye'deki oyun içi harcamalara zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Riot Games, aralarında Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede oyun içi harcamalara zam yaptı. League of Legends (LOL), League of Legends: Wild Rift, Valorant ve Teamfight Tactics: Türkiye oyunlarına zam geliyor. RP ve VP fiyatları artacak.

    Yapılan açıklamaya göre League of Legends oyun içi satın almalara yüzde 24 oranında, VALORANT’a ise yüzde 15 oranında zam yapılacak. Legends of Runeterra: Türkiye oyununda ise yüzde 63 oranında dev bir artış olacak. Yeni fiyatlar 18 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

    Riot Games ne kadar zam yaptı?

    • League of Legends PC, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics: Türkiye: Yüzde 24
    • VALORANT: Türkiye: Yüzde 15
    • Legends of Runeterra: Türkiye: Yüzde 63

    Riot Games oyun içi alışverişlerde belirli paketlerde ilave sanal para sağlayacağını duyurdu.  Örneğin VALORANT'ta 1900 VP + 150 ilave VP'den oluşan 2050 VP paketi artık 1900 VP + 300 ilave VP'den oluşup toplamda 2200 VP sağlayacak. 18 Eylül'deki zam öncesinde alışveriş yapmayı düşünen oyunculara avantaj sağlayacak bu paketler bugün satışa sunuldu.

    Riot Games'den açıklama: Neden zam yapıldı?

    Şirketten yapılan açıklamada neden zam yapıldığı hakkında şu ifadelere yer verildi:

    "Küresel ekonomi değiştikçe biz de bazen döviz kurlarını ve yerel ekonomileri göz önünde bulundurarak bedelleri düzenlemek durumunda kalıyoruz. Bu güncellemeyle birlikte tüm oyunlarımızı ve çoğu bölgeyi etkileyen değişiklikler getiriyoruz. Bazı bölgelerde şimdilik bir değişiklik yapmasak da diğer bölgelerdeki bedeller, bölgeler arası bedel dengesini iyileştirmek adına artacak veya azalacak.

    Döviz kurları devamlı değişim halinde olduğu için bölgeler arası bedel dengesini korumamız önemli. Bedeller arasındaki fark çok büyüdüğünde üçüncü taraflar VPN veya sunucu aktarımı gibi yöntemleri kullanarak alışveriş birimlerini bir bölgede daha ucuza alıp diğerinde kâr amacıyla satarak bunları kötüye kullanabiliyor. Bazı bölgelerde alışveriş birimi alımlarının hatırı sayılır bir miktarı ve hatta çoğu aslında bölge dışında yer alan bu gibi üçüncü taraflar veya oyuncular tarafından yapılıyor. 

    Bedel artışları yüksek olan bölgelerdeki oyuncular için bu değişimlerin iç açıcı olmadığının farkındayız. İnanın bu durum bizi de mutlu etmiyor. Maalesef sistemde şahit olduğumuz manipülasyonla mücadele etmek ve herkesin adil şartlarda oynamasını sağlamak için bu gibi düzenlemeler yapmak zorundayız. Nihayetinde bölgeler arası bedelleri daha tutarlı biçimde dengeleyerek suiistimal fırsatlarını azaltmayı ve herkes için daha adil koşullar sağlamayı umuyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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