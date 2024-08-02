Valorant, yeni nesil konsollar için çıkış yaptı

Tam Boyutta Gör Riot Games, sınırlı beta testinin ardından Valorant’ı konsol kullanıcılarına sundu. Ücretsiz oynanabilen 5’e 5 taktiksel nişancı oyunu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birkaç ülkede çıkış yaptı. PlayStation 5 veya Xbox Series X/S sahibiyseniz, mağazadan ücretsiz olarak konsolunuza indirebilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu 1 gün önce eklendi

Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yaptı

Riot, konsollar için oynanışı optimize ettiklerini ve nişan almadan ateş etmeye biraz benzeyen ancak daha yüksek hassasiyetli yeni Focus atış modunu eklediklerini söylüyor. Rekabetçi bütünlüğü korumak için PC ile konsollar arasında çapraz oyun desteği olmayacak ancak satın aldığınız veya kazandığınız tüm öğelere erişebileceksiniz ve ilerlemeniz tüm platformlarda eş zamanlı olacak. Riot, ayrıca denge değişiklikleri ve eklenen ajanlar, haritalar, premium içerik ve diğer özellikler açısından tüm platformlar arasında eşitlik olacağını belirtiyor.

Valorant yapım tasarımcısı Arnar Gylfason, “Valorant oynamayı çok isteyen ancak şu anda oynayamayan milyonlarca oyuncu olduğuna inanıyoruz ve Valorant'ı konsollara getirerek bunu değiştirmeyi umuyoruz. Oyunculara Valorant deneyiminin ve gerektirdiği her şeyin (ustalık ve oyuncu ifadesine odaklanan taktiksel nişancı oyunu, maç kalitesi ve adaletin her şeyden önce geldiği takım tabanlı rekabetçi bir ortam, benzersiz stilde muhteşem ekosistemimiz, yüksek kaliteli öğeler, kişisel ve rekabetçi kimliğe değer veren gelişen bir topluluk) keyfini sunmayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S konsollar için indirilebilir