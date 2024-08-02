Valorant, yeni nesil konsollar için çıkış yaptı

Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yaptı
Riot, konsollar için oynanışı optimize ettiklerini ve nişan almadan ateş etmeye biraz benzeyen ancak daha yüksek hassasiyetli yeni Focus atış modunu eklediklerini söylüyor. Rekabetçi bütünlüğü korumak için PC ile konsollar arasında çapraz oyun desteği olmayacak ancak satın aldığınız veya kazandığınız tüm öğelere erişebileceksiniz ve ilerlemeniz tüm platformlarda eş zamanlı olacak. Riot, ayrıca denge değişiklikleri ve eklenen ajanlar, haritalar, premium içerik ve diğer özellikler açısından tüm platformlar arasında eşitlik olacağını belirtiyor.
Valorant yapım tasarımcısı Arnar Gylfason, “Valorant oynamayı çok isteyen ancak şu anda oynayamayan milyonlarca oyuncu olduğuna inanıyoruz ve Valorant'ı konsollara getirerek bunu değiştirmeyi umuyoruz. Oyunculara Valorant deneyiminin ve gerektirdiği her şeyin (ustalık ve oyuncu ifadesine odaklanan taktiksel nişancı oyunu, maç kalitesi ve adaletin her şeyden önce geldiği takım tabanlı rekabetçi bir ortam, benzersiz stilde muhteşem ekosistemimiz, yüksek kaliteli öğeler, kişisel ve rekabetçi kimliğe değer veren gelişen bir topluluk) keyfini sunmayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.