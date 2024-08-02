Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valorant, yeni nesil konsollar için çıkış yaptı

    Riot Games'in ücretsiz FPS oyunu Valorant, yeni nesil konsollara çıkış yaptı. Popüler nişancı oyunu, herkese açık betanın ardından PS5 ve Xbox Series X/S için indirilmeye sunuldu.
    valorant ps5 & xbox series x/s indir ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Riot Games, sınırlı beta testinin ardından Valorant’ı konsol kullanıcılarına sundu. Ücretsiz oynanabilen 5’e 5 taktiksel nişancı oyunu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birkaç ülkede çıkış yaptı. PlayStation 5 veya Xbox Series X/S sahibiyseniz, mağazadan ücretsiz olarak konsolunuza indirebilirsiniz.

    Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yaptı

    Riot, konsollar için oynanışı optimize ettiklerini ve nişan almadan ateş etmeye biraz benzeyen ancak daha yüksek hassasiyetli yeni Focus atış modunu eklediklerini söylüyor. Rekabetçi bütünlüğü korumak için PC ile konsollar arasında çapraz oyun desteği olmayacak ancak satın aldığınız veya kazandığınız tüm öğelere erişebileceksiniz ve ilerlemeniz tüm platformlarda eş zamanlı olacak. Riot, ayrıca denge değişiklikleri ve eklenen ajanlar, haritalar, premium içerik ve diğer özellikler açısından tüm platformlar arasında eşitlik olacağını belirtiyor.

    Valorant yapım tasarımcısı Arnar Gylfason, “Valorant oynamayı çok isteyen ancak şu anda oynayamayan milyonlarca oyuncu olduğuna inanıyoruz ve Valorant'ı konsollara getirerek bunu değiştirmeyi umuyoruz. Oyunculara Valorant deneyiminin ve gerektirdiği her şeyin (ustalık ve oyuncu ifadesine odaklanan taktiksel nişancı oyunu, maç kalitesi ve adaletin her şeyden önce geldiği takım tabanlı rekabetçi bir ortam, benzersiz stilde muhteşem ekosistemimiz, yüksek kaliteli öğeler, kişisel ve rekabetçi kimliğe değer veren gelişen bir topluluk) keyfini sunmayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hususi kamyonet 3 bıçaklı jilet kaç kere kullanılır araç klima temizleme spreyi tavsiye esp ve motor arıza lambası yanıyor madeni yağ dükkanı açmak maliyeti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13C
    Xiaomi Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız