Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı

    Geçtiğimiz gün ortaya çıkan popüler 2 Valve oyununuyla ilgili sızıntı haberi dağıtımcı tarafından doğrulandı.
    Beğen
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 dk.)
    773
    30
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı
    Tam Boyutta Gör

    Popüler dijital dağıtım platformu Steam’in en çok oynanan oyunlarından CS:GO ve Team Fortress 2 ile ilgili sızıntı iddası tüm oyuncuları oyundan geri çekmişti. Valve’den gelen açıklama yürekleri serinletti.

    Valve: sızıntılar yeni değil

    Dün Counter Strike: Global Offensive ve Team Fortress 2 topluluklarının güvenlik endişleriyle çalkalanmasının ardından resmi ağızdan açıklama geldi. Valve paylaşılan kaynak kodlarını teyit ederken paylaşılan verilerin 2017 yılında oyun ortaklarına paylaşılan oyun motoru depolarını içerdiği ve aslında 2018 yılında sızdığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak"

    Yapımların subredditlerinde yöneticilerin oyunculara uyarılarda bulunmasına ve topluluk sunucusu sahiplerinin sunucularını sızıntıların zararlı yazılım bulaştırma amaçlı kullanılmasına karşı kapatmasına neden olan gelişmede Valve’ye göre endişe edilecek bir durum yok. Oyunların güncel sürümlerini kullanan oyuncuların kaçınması gereken bir durum olmadığını belirten platform yine de resmi sunucuları tavsiye etmiş.



    https://www.overclock3d.net/news/software/cs_go_and_team_fortress_2_s_source_code_has_leaked_-_valve_says_not_to_worry/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 sn. Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak 30 dk. Skoda Türkiye, koronavirüsle mücadeleye "iyilik araçları" ile destek veriyor 1 sa. Facebook, WhatsApp'ta reklam yayınlama planından vazgeçmiş değil 1 sa. Meizu 17'nin Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.1 bellek ile geleceği resmileşti 2 sa. Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu 2 sa. LG yeni nesil akıllı telefonu Velvet'in lansman tarihini açıkladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı Sonraki Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Nova 7 Pro duyuruldu 4 sa. Huawei Nova 7 5G ve Huawei Nova 7 SE 5G tanıtıldı 4 sa. Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık” 4 sa. Yeni Trackmania'nın oynanış fragmanı yayınlandı 5 sa. ADATA SLC önbellekleme destekli endüstriyel sınıf SD kartlarını duyurdu 5 sa. Twitter, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarıyla ilişkilendiren gönderileri kaldıracak 6 sa. Huawei MatePad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Microsoft Surface Earbuds gelecek ay satışa sunulacak 6 sa. Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet 7 sa. Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu 15 sa. Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi! 16 sa. Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı 16 sa. Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı 17 sa. Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti 18 sa. Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor 18 sa. Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 18 sa. Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek 19 sa. Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor 19 sa. Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor 19 sa. Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney-Sony Anlaşmasından Önce "Sinister Six" Filmi Yapılıyormuş
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim