Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı

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Popüler dijital dağıtım platformu Steam’in en çok oynanan oyunlarından CS:GO ve Team Fortress 2 ile ilgili sızıntı iddası tüm oyuncuları oyundan geri çekmişti. Valve’den gelen açıklama yürekleri serinletti.

Valve: sızıntılar yeni değil

Dün Counter Strike: Global Offensive ve Team Fortress 2 topluluklarının güvenlik endişleriyle çalkalanmasının ardından resmi ağızdan açıklama geldi. Valve paylaşılan kaynak kodlarını teyit ederken paylaşılan verilerin 2017 yılında oyun ortaklarına paylaşılan oyun motoru depolarını içerdiği ve aslında 2018 yılında sızdığını açıkladı.

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Yapımların subredditlerinde yöneticilerin oyunculara uyarılarda bulunmasına ve topluluk sunucusu sahiplerinin sunucularını sızıntıların zararlı yazılım bulaştırma amaçlı kullanılmasına karşı kapatmasına neden olan gelişmede Valve’ye göre endişe edilecek bir durum yok. Oyunların güncel sürümlerini kullanan oyuncuların kaçınması gereken bir durum olmadığını belirten platform yine de resmi sunucuları tavsiye etmiş.

https://www.overclock3d.net/news/software/cs_go_and_team_fortress_2_s_source_code_has_leaked_-_valve_says_not_to_worry/1

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