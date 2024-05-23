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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının devlerinden Valve, bildiğiniz gibi uzun süredir herhangi bir oyunla karşımıza çıkmadı. Yakın tarihte ise sürpriz bir sızıntı ortaya çıkmış ve Deadlock adlı yeni bir oyuna ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise oyuna ait ilk oynanış videosu sızdırıldı.

CS ve DOTA kadar büyük

Şimdiye kadar söylenenlere göre Deadlock, 6v6 takım bazlı oynanışa sahip bir Arena Shooter & MOBA oyunu olarak karşımıza çıkacak. Sızdırılan oynanış videosu ise, oyunun tıpkı Team Fortress 2 gibi hızlı bir oynanışa sahip olacağını bizlere gösteriyor. Hatta bunun için haritada ray benzeri bir sisteme de yer verilmiş.

Videoda, karakter tasarımlarına da erken bir bakış atıyoruz. Daha önce her biri farklı ulti ve yeteneklere sahip 19'dan fazla karakterin oyunda bulunacağı belirtilmişti. Şu an için bildiklerimiz ise bunun ötesine geçmiş değil.

Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar 4 gün önce eklendi

Valve'ın henüz bu sızıntılar ile ilgili bir açıklaması yok. Ancak şirketi yakından takip eden Tyler McVicker, Deadlock'un 2018’den beridir geliştirildiğini ve yüzlerce oyuncu tarafından kapalı alfa aşamasında test edildiğini söylüyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

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Valve'ın yeni oyunu Deadlock'tan oynanış görüntüleri sızdırıldı!