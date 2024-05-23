Valve'ın yeni oyunu Deadlock'tan oynanış görüntüleri sızdırıldı

CS ve DOTA kadar büyük
Şimdiye kadar söylenenlere göre Deadlock, 6v6 takım bazlı oynanışa sahip bir Arena Shooter & MOBA oyunu olarak karşımıza çıkacak. Sızdırılan oynanış videosu ise, oyunun tıpkı Team Fortress 2 gibi hızlı bir oynanışa sahip olacağını bizlere gösteriyor. Hatta bunun için haritada ray benzeri bir sisteme de yer verilmiş.
Videoda, karakter tasarımlarına da erken bir bakış atıyoruz. Daha önce her biri farklı ulti ve yeteneklere sahip 19'dan fazla karakterin oyunda bulunacağı belirtilmişti. Şu an için bildiklerimiz ise bunun ötesine geçmiş değil.
Valve'ın henüz bu sızıntılar ile ilgili bir açıklaması yok. Ancak şirketi yakından takip eden Tyler McVicker, Deadlock'un 2018’den beridir geliştirildiğini ve yüzlerce oyuncu tarafından kapalı alfa aşamasında test edildiğini söylüyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.