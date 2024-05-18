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    Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar

    Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler ve bilgilere göre Valve'ın üçüncü şahıs kahraman tabanlı bir nişancı oyunu benzer siz bir yapıyı oyunculara sunacak.
    Valve'in yeni oyunu Deadlock Tam Boyutta Gör
    Valve projeleri hakkında haber yapmasıyla tanınan bir sızıntı kaynağı, kısa bir süre önce şirketin yakında çıkacağı söylenen bir çevrimiçi oyunun ekran görüntülerini paylaştı. Deadlock adı verilen rekabetçi nişancı oyununun Overwatch, Valorant ve Valve'ın kendi DOTA 2'si gibi köklü oyunların bir karışımı olacağı söyleniyor.

    Valve'in yeni oyunu Deadlock olacak

    Valve Deadlock Tam Boyutta Gör
    Valve hakkında paylaştığı bilgilerle tanınan Gabe Follower, Deadlock'u oyuncuların eşya ve yetenek kullanmasına olanak tanıyan hızlı tempolu, kahraman tabanlı bir PvP nişancı oyunu olarak tanımlıyor. Oyunun IceFrog tarafından 2018’den beri geliştirildiği söyleniyor.
    Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan ekran görüntülerinde iki karakterin yer aldığı görülüyor. Grey Talon adı verilen karakterlerden biri uzun menzilli saldırılar için yay kullanıyor. Diğer karakter ise saldırı ve savunma rollerinin bir karışımını üstleniyor. Bununla birlikte Deadlock maçları dört kulvarlı büyük bir haritada gerçekleşiyor. Altıya karşı altı şeklinde bir oynanışı temel alan Deadlock’ta League of Legends'ın hex geçitleri gibi oyuncuları koridora daha hızlı götürebilecek transit hatları da gösteriliyor. Ancak daha çok BioShock: Infinite'in Sky-Hook sistemine benziyorlar.
    Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Deadlock’un Overwatch, Valorant, Smite, Orcs Must Die ve Valve'in Dota 2 ve Team Fortress 2 oyunlarının bir kombinasyonu olduğunun altı çiziliyor. Ancak oyunun başlıca rakipleri Overwatch ve Valorant olacak. Deadlock'u farklı kılabilecek unsur ise Valve'ın oyun içi arayüz ve Steam Atölyesi aracılığıyla özel oyun modlarına ve diğer kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere verdiği destek olacak. Oyunun kurgusu ise steampunk ve fantezi unsurlarını bir araya getiriyor.

     

    Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2 ve Half-Life Alyx dışında Valve, yıllardır piyasaya yeni ve kapsamlı bir oyun sürmedi. Belirtilenlere göre Deadlock şu anda kapalı alfa seviyesinde bulunuyor ve oyunu yüzlerce kişi oynuyor. Şimdilik Valve, Deadlock’u resmi olarak doğrulamadı. Aynı zamanda oyunun çıkış tarihi veya tanıtım tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Beklentiler ise önümüzdeki birkaç ay içerisine resmi duyurunun yapılacağı yönünde.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/17/24159222/valve-new-game-deadlock-multiplayer-hero-shooter https://www.engadget.com/valves-next-game-appears-to-be-deadlock-a-moba-hero-shooter-185418880.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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