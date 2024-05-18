Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock ortaya çıktı: İşte detaylar

Valve'ın bir sonraki oyunu Deadlock sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler ve bilgilere göre Valve'ın üçüncü şahıs kahraman tabanlı bir nişancı oyunu benzer siz bir yapıyı oyunculara sunacak.