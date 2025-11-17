Giriş
    Valve’e göre Steam Machine, PC’lerin yüzde 70’inden daha performanslı

    Valve, yeni Steam Machine’in evdeki oyun bilgisayarlarının yüzde 70’inden daha iyi performans sunduğunu açıkladı. Cihaz, uygun fiyat hedefiyle 2026 başında satışa çıkacak.

    Valve: Steam Machine, PC’lerin yüzde 70’inden daha performanslı Tam Boyutta Gör
    Valve, yeni Steam Machine’in mevcut oyun bilgisayarlarının yüzde 70’inden daha iyi performans sunduğunu açıkladı. Şirketin Çarşamba günü duyurduğu üç donanım arasında en çok ilgi çeken ürün, şüphesiz bu oyun konsolu benzeri platform oldu. Valve, daha önceki Steam Machine girişiminde başarı sağlayamamıştı ancak Valve Index ve özellikle Steam Deck’in başarılı lansmanları, şirketin donanım üretiminde önemli bir deneyim kazandığını gösterdi.

    Valve, yeni donanımında iddialı

    Yeni Steam Machine’in önceki versiyona göre en büyük farkı, daha geniş bir oyun kütüphanesine sahip olacak olması. Valve, cihazın hem rekabetçi bir fiyat sunmasını hem de yeterli performans sağlamasını hedefliyor. Donanım mühendisi Yazan Aldehayyat, yeni platformun Steam kullanıcılarının donanım anketlerine göre evdeki sistemlerin yüzde 70’ine eşdeğer veya daha üstün olduğunu belirtti. Aldehayyat, cihazın tüm Steam oyunlarını sorunsuz çalıştıracak kadar güçlü olmasının öncelikli hedef olduğunu ve kullanıcıların performans konusunda endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

    Ayrıca Valve, Steam Machine’i giriş seviyesi bir cihaz olarak konumlandırmayı hedefliyor. Aldehayyat, uygun fiyatın performans seviyesini belirlemede kritik bir rol oynadığını ve şirketin hem performans hem de fiyat açısından dengeli bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

    Mevcut teknik özelliklere bakıldığında Steam Machine’in performansının Xbox Series S ve PlayStation 5 arasında bir seviyede olacağı öngörülüyor. Cihazda 8 GB VRAM bulunuyor ve Valve, herhangi bir işlemci özelleştirmesi yapmayarak hazır bir çip kullanmayı tercih etti. Ancak firmware ve yazılım optimizasyonları SteamOS için özel olarak düzenlendi.

    Yeni Steam Machine’in 2026 başında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Valve, lansmandan önce cihazın kesin fiyatı ve diğer detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşacak.

