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Yatırım şirketi Fidelity, yaklaşık 5 ay önce Ethereum için saklama ve alım-satım hizmeti sunmayı planladığını açıklamıştı. Şirket, kurumsal müşterilerine 28 Ekim’den itibaren ETH hizmetleri sunmaya başlayacağını açıkladı. Şirket müşterilerine bu ay ETH satın alınabileceğini bildiren bir e-posta gönderdi.

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Geçtiğimiz haftalarda Fidelity, Ethereum için ayrı bir ürün de piyasaya sürdü. Piyasaya sürülen Ethereum Index Fund ile birlikte müşterilerin Ethereum yatırım yapmalarına olanak tanınacağı açıklanmıştı. Bununla beraber Fidelity Investments, bireysel müşterileri için Bitcoin alım satım hizmetleri başlatmak istiyor.

Şirket, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Yatırımcılar, bugün Bitcoin yatırımları için sağlanan aynı operasyonel mükemmelliğe, sağlam güvenliğe ve özel müşteri hizmeti modeline erişerek Ethereum satın alabilecek, satabilecek ve aktarabilecek”

Hatırlatmak gerekirse Fidelity Digital Assets, finansal hizmetler şirketi Fidelity Investments’ın bir yan kuruluşu. Şirket, ilk olarak 2018 yılında Bitcoin trade’i ve saklama teklifleriyle faaliyete geçmişti.

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Varlık yönetim şirketi Fidelity, ETH alım satım hizmeti sunuyor