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    44 milyar dolar nasıl 9,4 milyar dolar yapılır? Elon Musk bunu başardı!

    Elon Musk’ın Ekim 2022 tarihinde 44 milyar dolara aldığı X’in (o zamanki adıyla Twitter) değeri radikal ölçüde düşmüş durumda. X’in değeri son bilgilere göre sadece 9,4 milyar dolar.
    44 milyar dolar nasıl 9,4 milyar dolar yapılır? Elon Musk başardı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Ekim 2022 tarihinde büyük bir adım atarak 44 milyar dolara o zamanki adıyla Twitter’ı satın almıştı. Musk, bunun için hem Tesla’daki hisselerinin bir kısmını satmış hem de diğer varlık yöneticilerinden destek almıştı. Ancak yapılan yeni hesaplamalara göre artık X adıyla anılan platformun değerinin adeta çakıldığını gösteriyor.

    X'in piyasa değeri sadece 9,4 milyar dolar

    Musk'ın daha önce Twitter olarak bilinen sosyal ağı satın almasına yardımcı olan varlık yöneticisi Fidelity tarafından yapılan tahminlere göre kuruluşun X’teki hisselerinin değeri yaklaşık olarak 4,19 milyon dolar. Fidelity’nin Blue Chip Fonu aracılığıyla X'e başlangıçta 19,66 milyon dolar yatırım yaptığı biliniyor. Dolayısıyla sahip olunan hisselerdeki değer düşüşü yüzde 78,7 gibi radikal bir boyutta.

    Öte yandan Fidelity, daha önce de X’teki hisselerinin değerini tahmin etmişti. Temmuz ayı sonunda yapılan bir değerlemeye gire X’teki hisseleri yaklaşık 5,5 milyon dolar yapıyordu. Tüm bunlara ek olarak Fidelity’nin hisselerinin değerinden yola çıkarak X’in şu anda yaklaşık olarak 9,4 milyar dolar değerinde olduğu hesaplandı.

    X’in bu değer düşüşü çalkantılı yönetim ve reklamcılarla girilen savaş ile açıklanabilir. Musk, platformdaki değişiklikleri eleştiren bazı reklamcılara küfür etmişti. Ayrıca tartışmalı bir şekilde onaylı hesapları da ücretli hale getirmişti. Platformun kullanıcı sayısı ise son verilere göre günlük 251 milyon civarında bulunuyor. Bu, önceki yıla göre yüzde 1,6’lık artış anlamına geliyor. Ancak platform, gelir üretmekte zorlanmaya devam ediyor ve bunun yakın vadede düzelmesi de beklenmiyor.

    X, gelir üretmekte zorlanıyor

    X'in bu yılın ikinci çeyreğinde ABD'de 114 milyon dolar gelir elde ettiği, bunun ilk çeyreğe göre yüzde 25, bir önceki yıla göre ise yüzde 53'lük bir düşüş olduğu belirtiliyor. Belgeler, şirketin Olimpiyatlar, futbol ve siyasi kampanyalarla ilgili reklamlarla desteklenen üçüncü çeyrekte 190 milyon dolarlık ABD gelirine ulaşmayı hedeflediğini söylüyor. X'in yılın ilk yarısında küresel çapta 517 milyon dolar gelir elde ettiği aktarılıyor.

    Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Elon'ın uygulamanın başına geçmesinden önceki son yıl olan 2022'de Twitter, ağırlıklı olarak reklamlar aracılığıyla 4,4 milyar dolar gelir elde etti. Musk'ın şirketteki ilk yılı olan 2023'te ise bu rakam, reklam gelirlerinin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte 3,4 milyar dolar civarına geriledi.

    Musk, şirketin personelinin yüzde 80’i işten çıkararak kar marjlarını çok daha iyi bir konuma getirmiş olsa da uygulamayı 44 milyar dolara satın almak için aldığı kredilerin bir sonucu olarak X'e büyük bir borç yükü de yükledi. Dolayısıyla X, personel maliyetlerini düşürürken, borç için yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar ödemek zorunda. Ancak mevcut durumda elde edilen gelirlerin kabaca 1,2 milyar dolara zar zor ulaşacağı belirtiliyor. Dolayısıyla X, 2023 gelirinin (3,4 milyar dolar) yarısına bile ulaşamayacak gibi görünüyor. Bu durum haliyle hisse değerlerini de olumsuz etkiliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/09/29/fidelity-has-cut-xs-value-by-79-since-musk-purchase/ https://www.socialmediatoday.com/news/x-is-still-far-from-profitability/722602/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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