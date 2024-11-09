Yüz kırk yıllık batarya markası Varta iflasın eşiğinde

Varta zor günlerden geçiyor
Araç aküleri ve piller ile tanıdığımız Alman Varta markası, 600 milyon Euro üzerindeki borç yükü sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ekonomim tarafından verilen bilgilere göre nakit sıkıntısı yaşadığı için ödemelerini de aksatmaya başlayan firmanın hisseleri 2008 krizindeki seviyelerin de altına düşmüş durumda.
Bir dönem Apple AirPods projesinde yer alarak önemli bir noktaya gelen Varta ne var ki patlama yapan elektrikli araç trendine yetişemedi. Özellikle Çinlilerin kıyasıya maliyet kırması ile birlikte elektrikli araç bataryası üretme konusunda yeterli bütçeler ayıramadı. Hatta kendi ülkesinin markalarını bile Çinli rakiplerine kaptırdı.
Varta daha önce de mali kriz içerisine girmiş ancak Porsche gibi devlerin dahil olduğu bir yeniden yapılandırma anlaşmasıyla borçlarını hafifletmişti. Bugün firma yine aynı noktaya gelmiş durumda. Porsche için özel yüksek teknolojili pil hücreleri üreten firma VolksWagen grubunun mali sıkıntılarından da olumsuz etkileniyor. Şirket borç yükünü hafifletmek için yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendiriyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über