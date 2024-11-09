Yüz kırk yıllık batarya markası Varta iflasın eşiğinde

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Günümüzde ABD ve Çin arasında muazzam bir yarışa ev sahipliği yapan elektrikli araç sektörü, haliyle en fazla bu iki devin yatırımlarına sahne oluyor. Yeterli yatırım yapamayan ya da yenilik geliştirmede geride kalan firmalar ise birer birer iflas bayrağını çekiyor.

Varta zor günlerden geçiyor

Araç aküleri ve piller ile tanıdığımız Alman Varta markası, 600 milyon Euro üzerindeki borç yükü sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ekonomim tarafından verilen bilgilere göre nakit sıkıntısı yaşadığı için ödemelerini de aksatmaya başlayan firmanın hisseleri 2008 krizindeki seviyelerin de altına düşmüş durumda.

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Bir dönem Apple AirPods projesinde yer alarak önemli bir noktaya gelen Varta ne var ki patlama yapan elektrikli araç trendine yetişemedi. Özellikle Çinlilerin kıyasıya maliyet kırması ile birlikte elektrikli araç bataryası üretme konusunda yeterli bütçeler ayıramadı. Hatta kendi ülkesinin markalarını bile Çinli rakiplerine kaptırdı.

Varta daha önce de mali kriz içerisine girmiş ancak Porsche gibi devlerin dahil olduğu bir yeniden yapılandırma anlaşmasıyla borçlarını hafifletmişti. Bugün firma yine aynı noktaya gelmiş durumda. Porsche için özel yüksek teknolojili pil hücreleri üreten firma VolksWagen grubunun mali sıkıntılarından da olumsuz etkileniyor. Şirket borç yükünü hafifletmek için yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendiriyor.



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