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    Anlık Bildirim

    Yüz kırk yıllık batarya markası Varta iflasın eşiğinde

    Yılların eskitemediği batarya teknolojileri firması Alman Varta, hızla büyüyen elektrikli araç sektöründe gerekli adımları atamadığı için rekabetin gerisinde kaldı.
    Günümüzde ABD ve Çin arasında muazzam bir yarışa ev sahipliği yapan elektrikli araç sektörü, haliyle en fazla bu iki devin yatırımlarına sahne oluyor. Yeterli yatırım yapamayan ya da yenilik geliştirmede geride kalan firmalar ise birer birer iflas bayrağını çekiyor. 

    Varta zor günlerden geçiyor

    Araç aküleri ve piller ile tanıdığımız Alman Varta markası, 600 milyon Euro üzerindeki borç yükü sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ekonomim tarafından verilen bilgilere göre nakit sıkıntısı yaşadığı için ödemelerini de aksatmaya başlayan firmanın hisseleri 2008 krizindeki seviyelerin de altına düşmüş durumda. 

    Bir dönem Apple AirPods projesinde yer alarak önemli bir noktaya gelen Varta ne var ki patlama yapan elektrikli araç trendine yetişemedi. Özellikle Çinlilerin kıyasıya maliyet kırması ile birlikte elektrikli araç bataryası üretme konusunda yeterli bütçeler ayıramadı. Hatta kendi ülkesinin markalarını bile Çinli rakiplerine kaptırdı. 

    Varta daha önce de mali kriz içerisine girmiş ancak Porsche gibi devlerin dahil olduğu bir yeniden yapılandırma anlaşmasıyla borçlarını hafifletmişti. Bugün firma yine aynı noktaya gelmiş durumda. Porsche için özel yüksek teknolojili pil hücreleri üreten firma VolksWagen grubunun mali sıkıntılarından da olumsuz etkileniyor. Şirket borç yükünü hafifletmek için yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendiriyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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