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    Vauld’un, 10 milyon dolarlık kripto parası FTX'te kaldı

    Birçok kripto para şirketinin kripto paraları FTX'te kaldı. Vauld'un tam 10 milyon dolarlık varlığı kaldığı iddia ediliyor.                                           
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    Vauld’un, 10 milyon dolarlık kripto parası FTX'te kaldı Tam Boyutta Gör

    Kripto para sektörünü derinden etkileyen kripto para borsası FTX birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Çıkan haberlere göre birçok kripto odaklı şirketin varlıklar FTX’te kaldı. Bunlardan biri de kripto şirketi Vauld. Son olarak kripto kredi şirketi Vauld’un, FTX’te 10 milyon dolarlık varlığı kaldığı iddia ediliyor.

    Şirketin kapanacağı ve iflas bildireceği gibi çeşitli söylentiler yayıldı. Popüler platform, kapanmadıklarını bildirdi. Ayrıca şirket, en iyi sermayeye sahip olduklarını ve likidite sıkıntısı çekmediklerini de açıkladı.

    Kripto ayı piyasasının getirdiği sert süreçlere rağmen, halen daha yatırım yapmaya devam ettiklerinin de altını çizdi. Özellikle erken aşama yatırımlarıyla öne çıkan şirket, zorlu süreçlerde ayakta kaldığının mesajını verdi.

    Vauld’un şimdi Nexo, alacaklılar komitesi ve mali danışmanı Kroll ile 19 Kasım’da bir toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi. Kaynak, toplantının amacının, Nexo şartlarıyla ilgili bir tartışma da dahil olmak üzere, Vauld’un yeniden yapılandırmadaki ilerlemesi hakkında alacaklı komitesini güncellemek olacağını söyledi.

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