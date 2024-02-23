VavaServis, Tesla onaylı hasar onarım merkezi oldu

VavaCars, hizmet ağını genişleterek adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Pendik’teki ekspertiz ve yenileme merkezi VavaServis’te kalite kontrolden mekanik servise ve boyasız onarıma kadar birçok hizmeti tek çatı altında veren VavaCars, İstanbul’daki Tesla onaylı 2 hasar onarım merkezinden biri olarak Tesla araç sahiplerine de hizmet vermeye başladı.

“Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız kalite anlayışımızı ileriye taşıyor”

Tesla model araçlara verecekleri onaylı kozmetik onarım hizmetiyle artık daha çok araç sahibini kaliteli hizmetleriyle buluşturacaklarını söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli,“Müşteri memnuniyetini her zaman için birinci öncelik konumunda tutan bir marka olarak, yalnızca sektöre getirdiğimiz yeniliklerle değil, verdiğimiz hizmetlerle de benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Her beklenti ve talebe çözümler geliştirerek şikayetleri memnuniyete dönüştürmeye gayret gösteriyoruz.

Bu kapsamda, Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız, VavaCars'ın kalite ve güvenilirlik anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Bu çerçevede İstanbul Pendik’te faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin en büyük araç ekspertiz ve yenileme merkezi konumundaki VavaServis, Tesla kozmetik onarımlarını, alanında uzman ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile en üst düzeyde gerçekleştirecek” dedi.

“Ekosisteme katma değerli hizmetler sağlamaya devam edeceğiz”

Tam Boyutta Gör Dijital dönüşümü odağına alan bir marka olarak sektöre yenilik katmaya devam edeceklerine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, “VavaCars olarak önceliğimiz; müşterilerimizi güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el araç alım satım ve servis hizmetimizle buluşturmak. Amacımız, araç ticaret hacmimizi operasyonel verimlilik odağıyla karlı bir şekilde büyütmek. Bunu da ekosisteme eklediğimiz yeni katma değerli hizmetlerimizle sağlayacağız.

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Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen banklarıyla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde uygun finansman seçeneklerini sunuyoruz. Ayrıca yeni uygulamaya aldığımız kredi kartı seçeneğiyle 12 aya kadar taksit imkanıyla parçalı ödemeye de olanak tanıyoruz. Aracını yenisiyle değiştirmek isteyenler için ise 25 bin TL’ye kadar takas avantajı sunuyoruz.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek veren, pazara katma değer sağlayan, güvenilir ve ilham verici bir paydaş ve marka olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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VavaServis, Tesla onaylı hasar onarım merkezi oldu