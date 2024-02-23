VavaServis, Tesla onaylı hasar onarım merkezi oldu

- “Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız kalite anlayışımızı ileriye taşıyor”
- “Ekosisteme katma değerli hizmetler sağlamaya devam edeceğiz”
- Yorumlar
VavaCars, hizmet ağını genişleterek adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Pendik’teki ekspertiz ve yenileme merkezi VavaServis’te kalite kontrolden mekanik servise ve boyasız onarıma kadar birçok hizmeti tek çatı altında veren VavaCars, İstanbul’daki Tesla onaylı 2 hasar onarım merkezinden biri olarak Tesla araç sahiplerine de hizmet vermeye başladı.
“Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız kalite anlayışımızı ileriye taşıyor”
Tesla model araçlara verecekleri onaylı kozmetik onarım hizmetiyle artık daha çok araç sahibini kaliteli hizmetleriyle buluşturacaklarını söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli,“Müşteri memnuniyetini her zaman için birinci öncelik konumunda tutan bir marka olarak, yalnızca sektöre getirdiğimiz yeniliklerle değil, verdiğimiz hizmetlerle de benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Her beklenti ve talebe çözümler geliştirerek şikayetleri memnuniyete dönüştürmeye gayret gösteriyoruz.
Bu kapsamda, Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız, VavaCars'ın kalite ve güvenilirlik anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Bu çerçevede İstanbul Pendik’te faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin en büyük araç ekspertiz ve yenileme merkezi konumundaki VavaServis, Tesla kozmetik onarımlarını, alanında uzman ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile en üst düzeyde gerçekleştirecek” dedi.
“Ekosisteme katma değerli hizmetler sağlamaya devam edeceğiz”
Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen banklarıyla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde uygun finansman seçeneklerini sunuyoruz. Ayrıca yeni uygulamaya aldığımız kredi kartı seçeneğiyle 12 aya kadar taksit imkanıyla parçalı ödemeye de olanak tanıyoruz. Aracını yenisiyle değiştirmek isteyenler için ise 25 bin TL’ye kadar takas avantajı sunuyoruz.
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek veren, pazara katma değer sağlayan, güvenilir ve ilham verici bir paydaş ve marka olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.