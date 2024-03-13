Venom 3'ün ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı

Şu sıralar yapım aşamasında olan Venom 3, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Üstelik ilk başta açıklanandan daha önce çıkacak. Zira filmin vizyon tarihi Sony tarafından iki hafta öne alındı. Venom 3'ün yeni vizyon tarihi 25 Ekim 2024 olarak açıklandı.
Venom 3, The Last Dance Adını Taşıyacak
Öte yandan filmin vizyon tarihiyle birlikte tam adı da açıklandı. Serinin üçüncü filmi, Venom: The Last Dance adını taşıyacak. Filmin ismindeki "Son Dans" ifadesinden de anlayacağınız üzere üçüncü film, aynı zamanda bu serinin son filmi olacak. Tom Hardy'li Venom üçlemesi bu filmle birlikte tamamlanacak.
İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: The Last Dance'in oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo eşlik ediyor. Filmin konusu ve kötü karakteri gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.