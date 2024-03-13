Venom 3'ün ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterlerin film haklarını elinde bulunduran Sony'nin bu karakterler etrafına kurduğu Spider-Verse sinematik evreni, bugüne kadar pek başarılı sonuçlar vermedi. Ancak Venom filmleri, en azından finansal olarak başarı kazandı. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği iki Venom filmi de eleştirmenlerden geçer not alamadı ama gişede iyi performans sergiledi. Bu da üçüncü filmin de önünü açmış oldu.

Şu sıralar yapım aşamasında olan Venom 3, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Üstelik ilk başta açıklanandan daha önce çıkacak. Zira filmin vizyon tarihi Sony tarafından iki hafta öne alındı. Venom 3'ün yeni vizyon tarihi 25 Ekim 2024 olarak açıklandı.

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Venom 3, The Last Dance Adını Taşıyacak

Öte yandan filmin vizyon tarihiyle birlikte tam adı da açıklandı. Serinin üçüncü filmi, Venom: The Last Dance adını taşıyacak. Filmin ismindeki "Son Dans" ifadesinden de anlayacağınız üzere üçüncü film, aynı zamanda bu serinin son filmi olacak. Tom Hardy'li Venom üçlemesi bu filmle birlikte tamamlanacak.

İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: The Last Dance'in oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo eşlik ediyor. Filmin konusu ve kötü karakteri gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.

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