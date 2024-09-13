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    Anlık Bildirim

    Venom: Son Dans'tan yeni fragman yayınlandı

    Önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak olan Venom: Son Dans filminden yeni fragman yayınlandı. Son Dans, Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu serinin son filmi olacak.
    Venom: Son Dans'tan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreni Spider-Verse'ten bu yıl iki film daha çıkacak. Bunlardan ilki, yeni Venom filmi olacak. Serinin Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) adını taşıyan üçüncü filmi, 25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Son Dans için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Venom: Son Dans, isminde yer alan "Son Dans" ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu seriyi noktalayan film olacak. Venom karakteri ve onunla aynı gezegenden gelen simbiyotlar Marvel evreninin bir parçası olmaya devam edecek belki ama Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu mevcut seri, Son Dans ile birlikte final yapacak.

    Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek

    İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: Son Dans'ın oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham ve Clark Backo eşlik ediyor. Ayrıca Lizard karakterine hayat veren Rhys Ifans'ın da filmde boy göstereceği biliniyor.

    Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.

    Spider-Verse, bu yılın başında çıkan Madame Web ile birlikte dibi görmüş olsa da Venom 3'ten beklentiler yüksek. Çünkü Morbius ve Madame Web gibi bu evrende geçen diğer filmlerin aksine ilk iki Venom filmi gişede başarı yakaladı. Bu yüzden şimdi üçüncü filmden de benzer bir performans bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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