Venom: Son Dans'tan yeni fragman yayınlandı

Venom: Son Dans, isminde yer alan "Son Dans" ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu seriyi noktalayan film olacak. Venom karakteri ve onunla aynı gezegenden gelen simbiyotlar Marvel evreninin bir parçası olmaya devam edecek belki ama Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu mevcut seri, Son Dans ile birlikte final yapacak.
Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek
İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: Son Dans'ın oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham ve Clark Backo eşlik ediyor. Ayrıca Lizard karakterine hayat veren Rhys Ifans'ın da filmde boy göstereceği biliniyor.
Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.
Spider-Verse, bu yılın başında çıkan Madame Web ile birlikte dibi görmüş olsa da Venom 3'ten beklentiler yüksek. Çünkü Morbius ve Madame Web gibi bu evrende geçen diğer filmlerin aksine ilk iki Venom filmi gişede başarı yakaladı. Bu yüzden şimdi üçüncü filmden de benzer bir performans bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.