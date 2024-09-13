Venom: Son Dans'tan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreni Spider-Verse'ten bu yıl iki film daha çıkacak. Bunlardan ilki, yeni Venom filmi olacak. Serinin Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) adını taşıyan üçüncü filmi, 25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Son Dans için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Venom: Son Dans, isminde yer alan "Son Dans" ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu seriyi noktalayan film olacak. Venom karakteri ve onunla aynı gezegenden gelen simbiyotlar Marvel evreninin bir parçası olmaya devam edecek belki ama Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği bu mevcut seri, Son Dans ile birlikte final yapacak.

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Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek

İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: Son Dans'ın oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham ve Clark Backo eşlik ediyor. Ayrıca Lizard karakterine hayat veren Rhys Ifans'ın da filmde boy göstereceği biliniyor.

Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.

Spider-Verse, bu yılın başında çıkan Madame Web ile birlikte dibi görmüş olsa da Venom 3'ten beklentiler yüksek. Çünkü Morbius ve Madame Web gibi bu evrende geçen diğer filmlerin aksine ilk iki Venom filmi gişede başarı yakaladı. Bu yüzden şimdi üçüncü filmden de benzer bir performans bekleniyor.

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