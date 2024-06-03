Venom: Son Dans'tan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreni, Venom dışındaki filmleriyle tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü. Venom filmleri de öyle çok beğenilmedi belki ama izleyici nezdinde karşılık buldu ve gişe performanslarıyla Sony'nin yüzünü güldürdü. Bu yüzden bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Venom 3'ten de beklentiler yüksek.

Son dönemde çıkan Morbius ve Madame Web gibi Spider-Verse filmlerinden çok daha iyi bir performans sergilemesi beklenen Venom 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmden ilk fragmanı ve afişi yayınladı.

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Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek

Serinin üçüncü filmi, Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) adını taşıyor. Filmin ismindeki "Son Dans" ifadesinden de anlayacağınız üzere üçüncü film, aynı zamanda bu serinin son filmi olacak. Tom Hardy'li Venom üçlemesi bu filmle birlikte tamamlanacak.

İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: The Last Dance'in oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo eşlik ediyor.

Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.

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