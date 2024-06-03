Venom: Son Dans'tan ilk fragman yayınlandı

Son dönemde çıkan Morbius ve Madame Web gibi Spider-Verse filmlerinden çok daha iyi bir performans sergilemesi beklenen Venom 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmden ilk fragmanı ve afişi yayınladı.
Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek
Serinin üçüncü filmi, Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) adını taşıyor. Filmin ismindeki "Son Dans" ifadesinden de anlayacağınız üzere üçüncü film, aynı zamanda bu serinin son filmi olacak. Tom Hardy'li Venom üçlemesi bu filmle birlikte tamamlanacak.
İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: The Last Dance'in oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo eşlik ediyor.
Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.