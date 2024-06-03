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    Anlık Bildirim

    Venom: Son Dans'tan ilk fragman yayınlandı

    Son Dans (The Last Dance) adını taşıyan yeni Venom filminden ilk fragman ve afiş yayınlandı. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Venom 3, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.
    Venom 3'ten ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreni, Venom dışındaki filmleriyle tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü. Venom filmleri de öyle çok beğenilmedi belki ama izleyici nezdinde karşılık buldu ve gişe performanslarıyla Sony'nin yüzünü güldürdü. Bu yüzden bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Venom 3'ten de beklentiler yüksek.

    Son dönemde çıkan Morbius ve Madame Web gibi Spider-Verse filmlerinden çok daha iyi bir performans sergilemesi beklenen Venom 3 için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmden ilk fragmanı ve afişi yayınladı.

    Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024'te Vizyona Girecek

    Serinin üçüncü filmi, Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) adını taşıyor. Filmin ismindeki "Son Dans" ifadesinden de anlayacağınız üzere üçüncü film, aynı zamanda bu serinin son filmi olacak. Tom Hardy'li Venom üçlemesi bu filmle birlikte tamamlanacak.

    İlk iki filmin senaristlerinden olan Kelly Marcel'in yönettiği Venom: The Last Dance'in oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ve Clark Backo eşlik ediyor.

    Eddie Brock ve Venom, bir yandan peşlerindeki askerlerden kaçmaya çalışırken, diğer yandan Venom'ın gezegininden çok sayıda simbiyotun işgal etme amacıyla Dünya'ya gelmekte olduğunu öğreniyor. Bu haber sonrası Eddie ve Venom'ın, peşlerindeki askerleri bir şekilde birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekiyor.

    Venom 3'ten ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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