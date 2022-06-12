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    Venus Aerospace, hipersonik uzay uçağı konseptini tanıttı: Mach 9'a çıkabilecek

    Venus Aerospace, Stargazer adlı hipersonik bir uçak konseptini tanıtarak uzay uçağının Mach 9'da seyahat edebileceğini söyledi. Uçak, 12 yolcu kapasitesine sahip.
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    Venus Aerospace, hipersonik uzay uçağı konseptini tanıttı
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    Houston merkezli bir havacılık girişimi Venus Aerospace, şirketin ilk kavramsal hipersonik uzay uçağı tasarımı olan Stargazer'ı duyurdu. Şirket, Mach 9'da seyahat edecek uçağın geliştirilmesi için toplamda 33 milyon dolar fon sağladı.

    Soğutma sistemi üzerinde çalışılıyor

    Hipersonik uçak, 1 saat boyunca uçabilecek. 30 metre genişliğe ve 45 metre uzunluğa sahip Stargazer, 68 ton ağırlığında olacak. 12 kişiye kadar yolcu kapasiteyle tasarlanan uzay uçağı, 51.8 kilometreye kadar yükseldikten sonra mevcut irtifada Mach 9'a kadar hızlanabilecek. Hipersonik uçağın, geleneksel bir havaalanından kalkış ve iniş gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

    Venus Aerospace, sıfır emisyonlu yeni nesil roket motoru, yenilikçi uçak şekli ve uzay uçağının mevcut altyapıyı kullanarak mevcut uzay limanlarından havalanmasına izin veren öncü soğutma sistemleri olmak üzere üç temel konu üzerinde çalıştığını söyledi.

    Şirket, Stargazer'ın ilk yer testinin en erken 2025'e kadar gerçekleşmesi beklenmediğini belirtirken güvenlik, güvenilirlik ve performansı sağlamak için en az beş yıl boyunca testler yapılması gerektiğine değindi.

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    hamza5806 3 gün önce

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