Vergisiz telefon satışı başladı: Peki nasıl alınır, şartları neler?

- Vergisiz telefon & bilgisayar almanın şartları neler? 👇🏼
- Vergisiz telefon nasıl alınır? 📲
- Vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet modelleri 🔽
- 9500TL ve altına satın alınabilecek telefonlar 💯
- Marka/Model🤳🏼
- Fiyat 🏷️
- 9.500TL ve altına alınabilecek tablet ve bilgisayar modelleri 🪟
- Marka/Model💻
- Fiyat 🏷️
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Vergisiz telefon & bilgisayar almanın şartları neler? 👇🏼
Yayınlanan karara göre vergisiz telefon ve bilgisayar desteği 26 yaşından gün almamış ve örgün eğitimde bulunan yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. Dolayısıyla ön lisans öğrencileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak açıköğretim için herhangi bir destek sunulmuyor. Peki Vergisiz telefon düzenlemesinin şartları neler?
Daha öncede belirtildiği gibi vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli. Öğrenciler, bir defaya mahsusolmak üzere bir ürün için en fazla 5.500 TL destek alabilecek. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.
Elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsayan düzenlemede, ürünün en az iki yıl öğrenci tarafından kullanılması gerekiyor. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise, sunulan destek tutarı gecikme zammı hesaplanarak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacak. İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesinin şartları
- Nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli olacak.
- Bilgisayar ve telefonda toplam destek miktarı en fazla bir ürün ve 5.500 TL ile sınırlı.
- Sadece elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsıyor.
- Satın alınan telefonların en az iki yıl satın alan öğrenci tarafından kullanılması zorunlu.
- İnternet desteği tek bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ayda 10 GB.
- Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanarak geri alınacak.
Vergisiz telefon nasıl alınır? 📲
Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvuru detayları resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı. Ancak vergisiz telefon & bilgisayar satışının mevcut fiyat üzerinden, elektronik ortamda düzenlenen faturaya göre uygulanması bekleniyor. Bir defaya mahsus yararlanılabilecek indirim kapsamında vergi oranı devlet kurumları tarafından geri ödenecek. Kısaca satın alım sonrasında bildirimde bulunmanız gerekecek.
Yapılan resmi açıklamaya göre 9.500 TL altındaki tüm telefon, bilgisayar ve tabletler indirim kapsamında tutuluyor. Üstelik vergisiz satın alınan cihazın yerli üretim olması gibi bir şart yok. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.
Vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet modelleri 🔽
1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sonrasında birçok kişi 9500 TL telefon, bilgisayar ve tablet modellerini aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi cihazlar hangileri? İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesine dahil olan modeller...
|
Marka/Model🤳🏼
|
Fiyat 🏷️
|Vivo Y36
|8.499 TL
|Redmi 12
|8.149 TL
|Samsung Galaxy A24
|8.899 TL
|Vivo Y22S
|7.599 TL
|General Mobile GM 23
|5.499 TL
|Galaxy A14
|6.599 TL
|Redmi Note 12
|8.899 TL
|Vivo Y35
|8.989 TL
|Poco M5
|8.899 TL
|
Marka/Model💻
|
Fiyat 🏷️
|Samsung Galaxy Tab S6 Lite
|8.799 TL
|Huawei Matepad 11.5
|9.149 TL
|Lenovo Yoga Tab 11
|8.600 TL
|Xiaomi Redmi Pad
|8.999 TL
|Lenovo Tab P11
|8.899 TL
|Acer Aspire 3
|8.999 TL
|HP 15s
|9.499 TL
|ASUS X515EA-BQ868
|9.189 TL
|Lenovo Ideapad 3
|9.499 TL
|Dell Inspiron 15
|8.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.