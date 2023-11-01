Vergisiz telefon satışı başladı: Peki nasıl alınır, şartları neler?

Tam Boyutta Gör Bir süredir merakla edilen Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri, artık piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği alabiliyor. Bu kapsamda gözler "Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. Peki, telefon ve bilgisayarlar için sunulan kampanyadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? veya vergisiz telefon & bilgisayar nasıl alınır, şartları neler? Tüm detaylar haberimizde.

Vergisiz telefon & bilgisayar almanın şartları neler? 👇🏼

Yayınlanan karara göre vergisiz telefon ve bilgisayar desteği 26 yaşından gün almamış ve örgün eğitimde bulunan yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. Dolayısıyla ön lisans öğrencileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak açıköğretim için herhangi bir destek sunulmuyor. Peki Vergisiz telefon düzenlemesinin şartları neler?

Daha öncede belirtildiği gibi vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli. Öğrenciler, bir defaya mahsusolmak üzere bir ürün için en fazla 5.500 TL destek alabilecek. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.

Elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsayan düzenlemede, ürünün en az iki yıl öğrenci tarafından kullanılması gerekiyor. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise, sunulan destek tutarı gecikme zammı hesaplanarak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacak. İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesinin şartları

Nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli olacak.

telefon ve bilgisayarlar için geçerli olacak. Bilgisayar ve telefonda toplam destek miktarı en fazla bir ürün ve 5.500 TL ile sınırlı.

ile sınırlı. Sadece elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsıyor.

cihazları kapsıyor. Satın alınan telefonların en az iki yıl satın alan öğrenci tarafından kullanılması zorunlu.

İnternet desteği tek bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ayda 10 GB.

Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanarak geri alınacak.

Vergisiz telefon nasıl alınır? 📲

Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvuru detayları resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı. Ancak vergisiz telefon & bilgisayar satışının mevcut fiyat üzerinden, elektronik ortamda düzenlenen faturaya göre uygulanması bekleniyor. Bir defaya mahsus yararlanılabilecek indirim kapsamında vergi oranı devlet kurumları tarafından geri ödenecek. Kısaca satın alım sonrasında bildirimde bulunmanız gerekecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre 9.500 TL altındaki tüm telefon, bilgisayar ve tabletler indirim kapsamında tutuluyor. Üstelik vergisiz satın alınan cihazın yerli üretim olması gibi bir şart yok. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.

Vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet modelleri 🔽

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sonrasında birçok kişi 9500 TL telefon, bilgisayar ve tablet modellerini aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi cihazlar hangileri? İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesine dahil olan modeller...

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