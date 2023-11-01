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    Vergisiz telefon satışı başladı: Peki nasıl alınır, şartları neler?

    Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar düzenlemesi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Peki vergisiz telefon & bilgisayar nasıl alınır? veya vergisiz telefon şartları neler? İşte merak edilenler...
    Vergisiz telefon nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    Bir süredir merakla edilen Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri, artık piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği alabiliyor. Bu kapsamda gözler "Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. Peki, telefon ve bilgisayarlar için sunulan kampanyadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? veya vergisiz telefon & bilgisayar nasıl alınır, şartları neler? Tüm detaylar haberimizde.

    Vergisiz telefon & bilgisayar almanın şartları neler? 👇🏼

    Yayınlanan karara göre vergisiz telefon ve bilgisayar desteği 26 yaşından gün almamış ve örgün eğitimde bulunan yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. Dolayısıyla ön lisans öğrencileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak açıköğretim için herhangi bir destek sunulmuyor. Peki Vergisiz telefon düzenlemesinin şartları neler? 

    Daha öncede belirtildiği gibi vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi  9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli. Öğrenciler, bir defaya mahsusolmak üzere bir ürün için en fazla 5.500 TL destek alabilecek. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.

    Elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsayan düzenlemede, ürünün en az iki yıl öğrenci tarafından kullanılması gerekiyor. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise, sunulan destek tutarı gecikme zammı hesaplanarak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacak. İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesinin şartları

    • Nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli olacak.
    • Bilgisayar ve telefonda toplam destek miktarı en fazla bir ürün ve 5.500 TL ile sınırlı. 
    • Sadece elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsıyor.
    • Satın alınan telefonların en az iki yıl satın alan öğrenci tarafından kullanılması zorunlu.
    • İnternet desteği tek bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ayda 10 GB.
    • Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanarak geri alınacak.

    Vergisiz telefon nasıl alınır? 📲

    Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvuru detayları resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı. Ancak vergisiz telefon & bilgisayar satışının mevcut fiyat üzerinden, elektronik ortamda düzenlenen faturaya göre uygulanması bekleniyor. Bir defaya mahsus yararlanılabilecek indirim kapsamında vergi oranı devlet kurumları tarafından geri ödenecek. Kısaca satın alım sonrasında bildirimde bulunmanız gerekecek.

    Yapılan resmi açıklamaya göre 9.500 TL altındaki tüm telefon, bilgisayar ve tabletler indirim kapsamında tutuluyor. Üstelik vergisiz satın alınan cihazın yerli üretim olması gibi bir şart yok. Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.

    Vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet modelleri 🔽

    1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sonrasında birçok kişi 9500 TL telefon, bilgisayar ve tablet modellerini aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi cihazlar hangileri? İşte Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesine dahil olan modeller...

    9500TL ve altına satın alınabilecek telefonlar 💯

    Marka/Model🤳🏼

    Fiyat 🏷️
    Vivo Y36 8.499 TL
    Redmi 12 8.149 TL
    Samsung Galaxy A24 8.899 TL
    Vivo Y22S 7.599 TL
    General Mobile GM 23 5.499 TL
    Galaxy A14 6.599 TL
    Redmi Note 12 8.899 TL
    Vivo Y35 8.989 TL
    Poco M5 8.899 TL

    9.500TL ve altına alınabilecek tablet ve bilgisayar modelleri 🪟

    Marka/Model💻

    Fiyat 🏷️
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite 8.799 TL
    Huawei Matepad 11.5 9.149 TL
    Lenovo Yoga Tab 11 8.600 TL
    Xiaomi Redmi Pad 8.999 TL
    Lenovo Tab P11 8.899 TL
    Acer Aspire 3 8.999 TL
    HP 15s 9.499 TL
    ASUS X515EA-BQ868 9.189 TL
    Lenovo Ideapad 3 9.499 TL
    Dell Inspiron 15 8.900 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 21 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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