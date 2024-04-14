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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor: Tarih verildi

    OnePlus'ın yeni tableti, OnePlus Pad 2 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Amiral gemisi tablet, bu yılın ikinci yarısında geliyor. İşte tüm bildiklerimiz...    
    OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi OnePlus tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan OnePlus Pad, Dimensity 9000, 144Hz IPS ekran ve daha fazlasıyla yankı uyandırmayı başarmıştı. İkinci modelin ise, bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de OnePlus Pad 2 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. 

    OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OnePlus Pad'in duyurusunun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu yüzden OnePlus Pad 2'nin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Ancak bu bekleyiş en azından birkaç ay daha sürecek. Sektör kaynaklarına göre OnePlus Pad 2, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Bu da en erken üç aylık süreye işaret ediyor.

    OnePlus Pad 2, henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle tabletin neler sunacağı şu an için belirsiz. Mevcut raporlar ise, Oppo Pad 3 ile benzer veya aynı özelliklere sahip olacağı yönünde. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300 platformundan güç aldığını görebiliriz. Ayrıca fikir vermesi açısından OnePlus Pad'in özelliklerine de bakabiliriz.

    OnePlus Pad özellikleri

    OnePlus Pad, ön tarafta 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, yüzde 84 ekran gövde oranı, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle öne çıkıyor. Kaputun altında ise 8GB RAM ve UFS 3.1 128/256GB depolama ile eşleştirilen cihaza, 4nm MediaTek Dimensity 9000 platformu eşlik ediyor.

    Kutusundan 67W hızlı şarj destekli 9510 mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkan OnePlus Pad, kamera bölümünde 4K30FPS video kaydı sunan 13MP birincil sensörden destek alıyor. Ön tarafta ise 1080p30FPS 8MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C yer alıyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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