OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor: Tarih verildi

OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OnePlus Pad'in duyurusunun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu yüzden OnePlus Pad 2'nin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Ancak bu bekleyiş en azından birkaç ay daha sürecek. Sektör kaynaklarına göre OnePlus Pad 2, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Bu da en erken üç aylık süreye işaret ediyor.
OnePlus Pad 2, henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle tabletin neler sunacağı şu an için belirsiz. Mevcut raporlar ise, Oppo Pad 3 ile benzer veya aynı özelliklere sahip olacağı yönünde. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300 platformundan güç aldığını görebiliriz. Ayrıca fikir vermesi açısından OnePlus Pad'in özelliklerine de bakabiliriz.
OnePlus Pad özellikleri
OnePlus Pad, ön tarafta 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, yüzde 84 ekran gövde oranı, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle öne çıkıyor. Kaputun altında ise 8GB RAM ve UFS 3.1 128/256GB depolama ile eşleştirilen cihaza, 4nm MediaTek Dimensity 9000 platformu eşlik ediyor.
Kutusundan 67W hızlı şarj destekli 9510 mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkan OnePlus Pad, kamera bölümünde 4K30FPS video kaydı sunan 13MP birincil sensörden destek alıyor. Ön tarafta ise 1080p30FPS 8MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)