Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi OnePlus tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan OnePlus Pad, Dimensity 9000, 144Hz IPS ekran ve daha fazlasıyla yankı uyandırmayı başarmıştı. İkinci modelin ise, bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de OnePlus Pad 2 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OnePlus Pad'in duyurusunun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu yüzden OnePlus Pad 2'nin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Ancak bu bekleyiş en azından birkaç ay daha sürecek. Sektör kaynaklarına göre OnePlus Pad 2, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Bu da en erken üç aylık süreye işaret ediyor.

OnePlus Pad 2, henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle tabletin neler sunacağı şu an için belirsiz. Mevcut raporlar ise, Oppo Pad 3 ile benzer veya aynı özelliklere sahip olacağı yönünde. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300 platformundan güç aldığını görebiliriz. Ayrıca fikir vermesi açısından OnePlus Pad'in özelliklerine de bakabiliriz.

OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad, ön tarafta 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, yüzde 84 ekran gövde oranı, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle öne çıkıyor. Kaputun altında ise 8GB RAM ve UFS 3.1 128/256GB depolama ile eşleştirilen cihaza, 4nm MediaTek Dimensity 9000 platformu eşlik ediyor.

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Kutusundan 67W hızlı şarj destekli 9510 mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkan OnePlus Pad, kamera bölümünde 4K30FPS video kaydı sunan 13MP birincil sensörden destek alıyor. Ön tarafta ise 1080p30FPS 8MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C yer alıyor.

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OnePlus Pad 2 çok yakında geliyor: Tarih verildi