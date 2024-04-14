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    Redmi Pad Pro tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve dahası

    Xiaomi, Redmi markasına ait yeni tablet modeli Redmi Pad Pro'yu duyurdu. İşte 120Hz ekran, Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla Redmi Pad Pro özellikleri ve fiyatı...
    Xiaomi Redmi Pad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi serisinin ilk tablet modeli Redmi Pad'i 2022 yılında duyurmuş ve uygun fiyatı ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ailenin en yeni modeli, Redmi Pad Pro tanıtıldı. Markanın bütçe tableti, 120Hz yenileme hızıSnapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla geliyor.

    Redmi Pad Pro tanıtıldı

    Aktarıldığı kadarıyla Redmi Pad Pro, ilk modelin güncellenmiş bir sürümü niteliğinde olacak. Tablet, ön yüzünde 2.560 × 1.600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bu panel, ayrıca 600 nit tepe parlaklık ve 16:10 en boy oranı sunuyor. 

    Xiaomi Redmi Pad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Pad Pro, 280 x 181.9 x 7.5 mm ölçülerinde ve 571 gram ağırlığında. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alıyor. Bu konfigürasyonda ise 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Kamera bölümüne gelirsek, tabletin ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP geniş açılı kamera bulunuyor.

    Arka bölümde ise, 8MP birincil sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ayrıca ayrı olarak satılan bir kalem ve klavye kılıfı da sunuyor. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumu ve 3.5mm kulaklık jakına sahip olduğüunu da belirtelim.

    Fiyata gelirsek, daha önce Redmi Pad Pro'nun bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 6GB&128GB sürümü 207 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 248 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca Redmi Pad Pro, gri, yeşil ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra kalemi, deri kılıfı ve ek Harry Potter temalı ürünleri bir araya getiren özel bir Harry Potter sürümüyle birlikte satışa çıkacak.

    Redmi Pad Pro özellikleri

    • Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560
    • İşletim Sistemi: Android 14
    • Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 571 gr
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
    • Arka Kamera: 8MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Bellek ve Depolama: 128GB, 256GB
    • Batarya: 10.000mAh, 33W şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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