Redmi Pad Pro tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve dahası

Redmi Pad Pro tanıtıldı
Aktarıldığı kadarıyla Redmi Pad Pro, ilk modelin güncellenmiş bir sürümü niteliğinde olacak. Tablet, ön yüzünde 2.560 × 1.600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bu panel, ayrıca 600 nit tepe parlaklık ve 16:10 en boy oranı sunuyor.
Arka bölümde ise, 8MP birincil sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ayrıca ayrı olarak satılan bir kalem ve klavye kılıfı da sunuyor. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumu ve 3.5mm kulaklık jakına sahip olduğüunu da belirtelim.
Fiyata gelirsek, daha önce Redmi Pad Pro'nun bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 6GB&128GB sürümü 207 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 248 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca Redmi Pad Pro, gri, yeşil ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra kalemi, deri kılıfı ve ek Harry Potter temalı ürünleri bir araya getiren özel bir Harry Potter sürümüyle birlikte satışa çıkacak.
Redmi Pad Pro özellikleri
- Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560
- İşletim Sistemi: Android 14
- Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 571 gr
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- Arka Kamera: 8MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bellek ve Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 10.000mAh, 33W şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)