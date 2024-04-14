Redmi Pad Pro tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve dahası

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi serisinin ilk tablet modeli Redmi Pad'i 2022 yılında duyurmuş ve uygun fiyatı ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ailenin en yeni modeli, Redmi Pad Pro tanıtıldı. Markanın bütçe tableti, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla geliyor.

Redmi Pad Pro tanıtıldı

Aktarıldığı kadarıyla Redmi Pad Pro, ilk modelin güncellenmiş bir sürümü niteliğinde olacak. Tablet, ön yüzünde 2.560 × 1.600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bu panel, ayrıca 600 nit tepe parlaklık ve 16:10 en boy oranı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Pad Pro, 280 x 181.9 x 7.5 mm ölçülerinde ve 571 gram ağırlığında. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alıyor. Bu konfigürasyonda ise 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Kamera bölümüne gelirsek, tabletin ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP geniş açılı kamera bulunuyor.

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Arka bölümde ise, 8MP birincil sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Xiaomi ayrıca ayrı olarak satılan bir kalem ve klavye kılıfı da sunuyor. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumu ve 3.5mm kulaklık jakına sahip olduğüunu da belirtelim.

Fiyata gelirsek, daha önce Redmi Pad Pro'nun bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 6GB&128GB sürümü 207 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 248 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca Redmi Pad Pro, gri, yeşil ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra kalemi, deri kılıfı ve ek Harry Potter temalı ürünleri bir araya getiren özel bir Harry Potter sürümüyle birlikte satışa çıkacak.

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Redmi Pad Pro özellikleri

Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560

İşletim Sistemi: Android 14

Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 571 gr

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 8 MP

Bellek ve Depolama: 128GB, 256GB

Batarya: 10.000mAh, 33W şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2

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Xiaomi Redmi Pad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı