Vegan deri tasarımlı Samsung Galaxy F55'in özellikleri açıklandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen hafta Galaxy F55’in çıkış tarihini duyurmuştu. Şirket, şimdi akıllı telefonun kilit özelliklerini açıkladı. Özelliklere bakıldığında, yakında çıkacak olan F serisi modelin, Galaxy C55’in yeniden isimlendirilmiş sürümü olduğu anlaşılıyor. İşte resmi olarak açıklanan Samsung Galaxy F55 özellikleri:

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Samsung Galaxy F55 neler sunuyor?

Galaxy F55 5G, dikişli vegan deri arka yüzeyesahip. Samsung’a göre 2024 yılında çıkmış segmentin en ince vegan deri akıllı telefonu olacak. Telefon, siyah ve turuncu renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Tasarım olarak gerek kamera kurulumu gerekse de tuşların dizilimiyle Galaxy C55’e benziyor.

Ön tarafı çevirdiğimizde 6.7 inç bir ekran bizleri karşılıyor. Super AMOLED Plus ekran, FHD+ çözünürlük, 1000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM, 256GB depolama alanıyla geliyor. Telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz; Ana kamera 50MP, ikinci kamera 8MP, derinlik kamerası 2MP. Öndeki kamera ise 50MP. Ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak video kaydedilebiliyor. Son olarak, 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung, Galaxy F55’e 4 büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi verecek.

Samsung Galaxy F55 özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED Plus

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED Plus İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)

: 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 + 5MP f/2.2 + 2MP f/2.4

: 50MP f/1.8 + 5MP f/2.2 + 2MP f/2.4 Ön kamera : 50MP f/2.4

: 50MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 45w şarj

: 5000 mAh, 45w şarj Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm, 180 g

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Samsung Galaxy F55'in özellikleri resmi olarak açıklandı