Vegan deri tasarımlı Samsung Galaxy F55'in özellikleri açıklandı

Samsung Galaxy F55 neler sunuyor?
Galaxy F55 5G, dikişli vegan deri arka yüzeyesahip. Samsung’a göre 2024 yılında çıkmış segmentin en ince vegan deri akıllı telefonu olacak. Telefon, siyah ve turuncu renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Tasarım olarak gerek kamera kurulumu gerekse de tuşların dizilimiyle Galaxy C55’e benziyor.
Ön tarafı çevirdiğimizde 6.7 inç bir ekran bizleri karşılıyor. Super AMOLED Plus ekran, FHD+ çözünürlük, 1000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM, 256GB depolama alanıyla geliyor. Telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz; Ana kamera 50MP, ikinci kamera 8MP, derinlik kamerası 2MP. Öndeki kamera ise 50MP. Ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak video kaydedilebiliyor. Son olarak, 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.
Samsung, Galaxy F55’e 4 büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi verecek.
Samsung Galaxy F55 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED Plus
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 5MP f/2.2 + 2MP f/2.4
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 45w şarj
- Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.5 x 7.8 mm, 180 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.