Fitbit’in yeni akıllı saat modelleri Versa 4, Sense 2 ve Inspire 3 Türkiye’de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Bilkom güvencesiyle satışa sunulan Fitbit’in kısa süre önce global lansmanını yaptığı sağlık ve zindelik odaklı yeni akıllı saatleri, Fitbit Versa 4, Sense 2 ve Fitbit Inspire 3 Türkiye’de satışa çıkıyor.

Yakın dönemde resmi olarak Google bünyesine katılan Fitbit’in yeni akıllı saat modellerinden Fitbit Versa 4 ve Sense 2 yeni Fitbit OS tarafından destekleniyor. Kolay ara yüzü ile kullanıcılara başarılı bir akıllı saat deneyimi sunan cihazların her ikisi de ince ve hafif tasarımları ile öne çıkıyor.

Sense 2

Stresi daha iyi yönetme konusunda da vücudun stres karşısındaki tepkisini ölçen cEDA vücut tepki sensörü ile gelen Sense 2, gün boyu stres seviyesinin izlenmesine yardımcı oluyor. Bu sensör sayesinde cihaz ayrıca stres seviyesini ölçmek için kalp atış hızı değişkenliğini ve vücut ısısını kullanıyor. Bu şekilde, potansiyel tetikleyicilerin fark edilmesine, zaman içinde dayanıklılığı artırmak için bir özel bir stres yönetimi uygulaması oluşturulmasına imkan tanıyor.

SpO2 teknolojisini de destekleyen saat, kapsamlı bir sağlık ve fitness verisi sunuyor. Vücut Tepkisi sensörüne ek olarak akıllı saat solunum hızı ve dinlenme kalp ritmi ölçümü gibi çeşitli tıbbi özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 10 güne kadar batarya ömrü sunan Sense 2, 10 dakikada %75’e dolum sağlayan hızlı şarj teknolojisiyle geliyor. Saatteki en önemli özelliklerden biri 2022’nin sonunda devreye girecek olan Google Maps ve Wallet entegrasyonu olacak. Fitbit Sense, 6.499 TL fiyat etiketiyle satışta olacak.

Versa 4

Fitbit OS sayesinde daha basit, daha kolay ve daha hızlı çalışan bir spor odaklı akıllı saat olan Versa 4, HIIT, ağırlık kaldırma, CrossFit dahil olmak üzere 40'tan fazla spor modu ile geliyor. GPS işlevi ve Fitbit Premium aracılığıyla binden fazla egzersiz seti ve dikkat oturumuna sahip bu hafif, rahat ve giyilebilir cihaz, aynı zamanda aktiviteler sırasında bile kullanışlı ve dayanıklı.

Stres ölçümü, kalp ritmi takibi gibi sağlık kapsamlı sağlık verilerine ek olarak cEDA vücut tepki sensörü ile gelen Sense 2, gün boyu stres seviyesinin izlenmesine yardımcı oluyor. Cihaz ayrıca, uyku izleme özelliği ile 7/24 vücut kontrolünü destekliyor.

Fast Pair ve birçok Google uygulamasını kullanabileceğiniz Versa 4, 2022’nin sonunda devreye girecek olan Google Maps ve Wallet ile geliyor. 6 günlük bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, hızlı şarj desteği ile geliyor ve bataryası 10 dakikada %75 seviyesine ulaşıyor. Fitbit Versa 4, 4.999 TL fiyat etiketiyle satışta olacak.

Inspire 3

Giriş segmentinde konumlanan Fitbit Inspire 3 akıllı bileklik, ise ince tasarımı ve 10 güne varan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Aktivite, kalp atış hızı, uyku, stres ve daha fazlası gibi temel ölçümleri 7/24 kolaylıkla izleyebileceğiniz cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklı oluşu ile ince ve hafif tasarımı ile dikkat çekiyor.

Renkli dokunmatik ekrana sahip Inspire 3, aktivitenizin ve uykunuzun stres seviyenizi nasıl etkilediğini görebilmeniz için tüm değerlerinizi tek bir yerden takip etmeyi kolaylaştırıyor. Uyumak için cihazınızı taktığınızda, Uyku Aşamaları ve Uyku Puanı ile uyku kaliteniz hakkında bilgi edinebiliyor ve ardından uykunuzu zaman içinde iyileştirmeye yardımcı olmak için yatma vakti hatırlatıcısı, SmartWake alarmı veya bileğinize rehberli nefes alma gibi uygulamaları deneyebiliyorsunuz. Ayrıca Stres Yönetim Puanı ile vücudunuzun fiziksel stres belirtileri gösterip göstermediğini takip etmenize yardımcı olacak farkındalık egzersizlerini de size sunuyor. Aktivitenizin, uykunuzun ve stresinizin vücudunuzu nasıl etkilediğini cihazın kontrol panelinde görebiliyorsunuz. Fitbit Inspire 3, 2.199 TL fiyat etiketiyle satışta olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Versa 4, Sense 2 ve Inspire 3 Türkiye’de satışa çıkıyor