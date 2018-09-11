Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı

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Vestel’in IFA 2018’de tanıttığı Venus V6 isimli modeli satışa sunuldu. Çift arka kamerası ile öne çıkan telefon için 1699 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Vestel Venus V6, orta segmente yönelik özellikler içeriyor. Bu nedenle Vestel Z30’un altında konumlandırılıyor.

Telefonun kasası alüminyum materyalden oluşuyor. Ön yüzeyi 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 cam koruyor. Venus V6’nın IPS LCD ekranı 5.7 inç büyüklüğe ve 1440x720 çözünürlüğe sahip. 2018’de çıkan pek çok telefonda olduğu gibi bunda da 18:9 en boy oranı tercih edilmiş.

Telefon gücünü Snapdragon 450 yonga setinden alıyor. Snapdragon 625 ile aynı grafik işlemcisini kullanan bu yonga seti, yoğun yük altında fiyatına göre bir tık geride kalıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı barındıran Venus V6’nın hafızasını MicroSD kart ile genişletebilmek mümkün.





Çift arka kameraya yer verilen Venus V6’nın ana kamerası 13 MP çözünürlüğe, yardımcı kamerası ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Yardımcı kamera sayesinde portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. Full HD video kaydı yapan kamerada HDR özelliği de bulunuyor.

Ön kameraya baktığımızda 8 MP çözünürlüğünde sensöre sahip bir kamera ile karşılaşıyoruz. Ön flaşı da bulunan bu kamera ile portre modunda fotoğraf çekebilmek mümkün.

Telefonda QuickCharge 3.0 hızlı şarj teknoloji destekli 3366 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Snapdragon 450 ve HD+ çözünürlüğü düşündüğümüzde bu bataryanın yeterli olacağını söyleyebiliriz. Dahili FM Radyo, parmak izi okuyucusu ve Type-C girişi, Vestel Venus V6’nın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Vestel Venus V6, 1699 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. Vestel’in geçtiğimiz yıl üst seviyeye yönelik tanıttığı Venus Z20 modelinin resmi satış fiyatı 2599 TL olsa da pek çok yerde 1799 TL’ye satıldığı görüyoruz. Venus Z20, bu telefona göre aha güçlü işlemci, daha iyi ekran, daha iyi tasarım ve daha iyi kamera sunuyor. Kullanıcı, Vestel dışında bir telefon almak istemese bile Venus V6’nın Venus Z20 karşısında pek şansı yok gibi görünüyor.