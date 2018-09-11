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Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı

Vestel, orta seviyeye yönelik yeni telefonu Venus V6 modelini ülkemizde satışa sundu. Çift arka kamera ve flaşlı ön kamerası ile öne çıkan Venus V6 fiyatı ve özellikleri haberimizde:
8 ay
9,1b
1
39
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı
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Vestel’in IFA 2018’de tanıttığı Venus V6 isimli modeli satışa sunuldu. Çift arka kamerası ile öne çıkan telefon için 1699 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Vestel Venus V6, orta segmente yönelik özellikler içeriyor. Bu nedenle Vestel Z30’un altında konumlandırılıyor.

Telefonun kasası alüminyum materyalden oluşuyor. Ön yüzeyi 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 cam koruyor. Venus V6’nın IPS LCD ekranı 5.7 inç büyüklüğe ve 1440x720 çözünürlüğe sahip. 2018’de çıkan pek çok telefonda olduğu gibi bunda da 18:9 en boy oranı tercih edilmiş.

Telefon gücünü Snapdragon 450 yonga setinden alıyor. Snapdragon 625 ile aynı grafik işlemcisini kullanan bu yonga seti, yoğun yük altında fiyatına göre bir tık geride kalıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı barındıran Venus V6’nın hafızasını MicroSD kart ile genişletebilmek mümkün.


Çift arka kameraya yer verilen Venus V6’nın ana kamerası 13 MP çözünürlüğe, yardımcı kamerası ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Yardımcı kamera sayesinde portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. Full HD video kaydı yapan kamerada HDR özelliği de bulunuyor.

Ön kameraya baktığımızda 8 MP çözünürlüğünde sensöre sahip bir kamera ile karşılaşıyoruz. Ön flaşı da bulunan bu kamera ile portre modunda fotoğraf çekebilmek mümkün.

Telefonda QuickCharge 3.0 hızlı şarj teknoloji destekli 3366 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Snapdragon 450 ve HD+ çözünürlüğü düşündüğümüzde bu bataryanın yeterli olacağını söyleyebiliriz. Dahili FM Radyo, parmak izi okuyucusu ve Type-C girişi, Vestel Venus V6’nın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Vestel Venus V6, 1699 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. Vestel’in geçtiğimiz yıl üst seviyeye yönelik tanıttığı Venus Z20 modelinin resmi satış fiyatı 2599 TL olsa da pek çok yerde 1799 TL’ye satıldığı görüyoruz. Venus Z20, bu telefona göre aha güçlü işlemci, daha iyi ekran, daha iyi tasarım ve daha iyi kamera sunuyor. Kullanıcı, Vestel dışında bir telefon almak istemese bile Venus V6’nın Venus Z20 karşısında pek şansı yok gibi görünüyor.



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clb12 8 ay en beğenilen
Yeni çöp
1 Yanıt Yanıtla +29
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the_hornet 8 ay
Yerli ve Milli çöp...
1 Yanıt Yanıtla +20
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pro-üye 8 ay
23 yaşındaym. 11 yıldır bu siteden taşınabilir cihazları takip ediyorum. Beni şu vestelin mobil cihaz sorumlusu yapsalar. Ben bile şaha kaldırırım şu firmayı. Ve onume böyle bir telefon gelsene çıkmasına izin bile vermez dim
23 yaşındaym. 11 yıldır bu siteden taşınabilir cihazları takip ediyorum. Beni şu vestelin mobil cihaz sorumlusu yapsalar. Ben bile şaha kaldırırım şu firmayı. V...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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yutas 1 hf.
bu telefonu alan varmı acaba
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yolyordam35 1 hf.
an itibariyle 999tlye en mantıklı cihazdır kendisi. 1.000tl alti butceye sahip olanlarin kesinlikle degerlendirmesi gereken bir model.
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DH Misafiri 5 ay
Çok güzel telefon dünyanın korktugu islemciyle meydanlarda:)))
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ahmetdu 7 ay

Kendi hazırladığım mini incelemeyi izleyebilirsiniz.
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Mstt.2010 8 ay
250 usd fiyat pahalli bence
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apodur 8 ay
Sanırım Veste'in teknolojisi en yeni telefonu bu olsa gerek,
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ThePscho 8 ay
Çok komik işler yapıyor bu firma çok!
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fenerbahce_34 8 ay
İyi yerleştiriyorlar yerliyi
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kraix 8 ay
Samsung A6+ ile aynı işlemcyi kullanan bir cihaz.
A6+ fiyatı 3000 ile 3300 arası değişiyor.
Samsung bu çöpü bu fiyata satıyorsa vestel de bu çöpü hayli hayli satar.
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smart1978 8 ay
Giris seviyesi islemci !
Kamerasi FULL HD den yukarisi yok. Orta seviye islemlerin 6 serisi Snapdragonlu olanlar pekala 4K kayit ve oynatma h.265 li olarak ta desteklemekte iken Vestel in amaci resmen diyor ki beni almayin baska yabanci markalari alin diyor sizlere !
Bu fiyata bu bilesenler nedir ya.
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