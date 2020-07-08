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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi

    Hiç düşündünüz mü, neden çoğu YouTube videosu 10 dakikanın üzerinde? Yayıncıların video içerisine reklam yerleştirebilmesi için geçerli olan 10 dakikalık bu sınır, YouTube tarafından aşağı çekildi.
    1 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi
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    Popüler video paylaşım platformu YouTube, para kazanma politakasında yayıncıları sevindirecek bir değişikliğe imza attı. Yayıncıların video içerisine reklam yerleştirebilmesi için istenen 10 dakikalık alt sınır, 8 dakikaya indirildi.

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    Yayıncılara gönderilen bir bildiri aracılığıyla duyurulan bu politika değişikliğiyle beraber, videoların içerisine yayın içi reklam biriminin yerleştirilebilmesi için artık minimum video uzunluğunun 8 dakika olması yeterli. 

    Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi
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    Yayın içi reklamlar otomatik olarak etkinleştirilecek

    Yayın içi reklamların kullanılabilmesi için alt eşiği 8 dakikaya indiren YouTube; ayrıca para kazanma seçeneği etkin hesapların 8 dakikadan uzun her videosuna da bu reklamları otomatik yerleştirecek.

    Önceden yayın içi reklama yer verip vermemek tamamen yayıncının inisiyatifindeyken, yeni para kazanma politikasıyla birlikte bu otomatik hale geliyor. Neyse ki yayıncılar dilerlerse otomatik olarak etkinleştirilen yayın içi reklamları, her video özelinde elle pasif hale getirebiliyor.

    YouTube'daki yayıncı ve video sayısıyla birlikte reklam gelirlerini de artırmak isteyen Google'ın bu hamlesi, YouTube'da uzunluğu 8 dakikayı biraz geçkin videoların sayısını da artıracaktır. Zira önceden yayın içi reklam alabilmek sıkça karşılaştığımız 10:01, 10:02, 10:03 vb. uzunluğundaki video süreleri, yerini 8:01 gibi sürelere bırakacağa benziyor.



    https://www.socialmediatoday.com/news/youtubes-adding-more-ads-with-mid-roll-breaks-available-in-shorter-videos/581173/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün en beğenilen
    YouTube vanced diye bir program var arayüz olarak bildiğimiz YouTube sıfır reklam üstelik arkaplanda oynatma küçük pencerede oynatma da var kurdum rahat ettim
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    renega (Ömer Can IŞIK) 6 sa. dostum kertenkele
    0 değil artık geçen video aradım çıkan sonuçlarda reklamlar vardı
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    Musty3535123 1 gün
    youtube da reklam mı varmış :D yıl olmuş 2020 siz hayla reklam mı izliyorsunuz ? zibilyon tanen engelleyici var, ben vpn yaratarak reklamları engelleyen bir program kullanıyorum, en son reklamı nerde ne zaman gördüm hatırlamıyorum. (pc+tel+laptop)
    youtube da reklam mı varmış :D yıl olmuş 2020 siz hayla reklam mı izliyorsunuz ? zibilyon tanen engelleyici var, ben vpn yaratarak reklamları engelleyen bir pr...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    porsche911gt2 1 gün Musty3535123
    telden nasıl halletiniz youtube reklamlarını acaba
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 gün Musty3535123
    Haram bu yaptığınız o videolar belirli bir emek dahilinde yapılıyor ve siz hem google mühendislerinin hem videoyu yapan kişinin hakkını gasp ediyorsunuz.
    3 Yanıt Yanıtla
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    keremec (Kerem Safa ) 1 gün Musty3535123
    5-6TL için sürekli vpn gibi arka planda aktif çalışıp bütün trafiği üstünden geçiren adblockerları kullanmaya değmez. En basitinden telefonun şarjını yiyor.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    iamNS (Enes ) 2 sa.
    ve amaçları bıktırıp zorla premium aldırmak olmalı
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    iamNS (Enes ) 2 sa.
    yakında reklamlar videodan daha uzun olacak sanırım
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    fuckulteli 18 sa.
    Tv reklamları gibi görüntüyü kenarlardan küçültüp alt ve yan kenara reklam koysalar, videoların arasına başına sonuna reklam girmeseler, videoyla beraber kenarda oynasa engellemek şart olmaz. Ben şu an hepsini engellemek zorunda hissediyorum kendimi, çünkü deneyimi olumsuz etkiliyor. İnsani bir reklam gösterimi yapılmıyor.
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    koçari (ali burak) 1 gün
    3-5 dklık videoları 10 dk yapmak için zorluyordu üreticiler. Adamın video içeriği normalde 5 dk ama işte zaman dolsun diye oyalıyor bizi. 10 kişi takip etseniz sizin için bir sürü zaman kaybı oluyor.
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün en beğenilen
    YouTube vanced diye bir program var arayüz olarak bildiğimiz YouTube sıfır reklam üstelik arkaplanda oynatma küçük pencerede oynatma da var kurdum rahat ettim
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    renega (Ömer Can IŞIK) 6 sa. dostum kertenkele
    0 değil artık geçen video aradım çıkan sonuçlarda reklamlar vardı
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün
    59 saniyelik videoda bile reklama denk geldim. Fazla önemli bir kısıtlama olduğunu sanmıyorum bu durumun.
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    Musty3535123 1 gün
    youtube da reklam mı varmış :D yıl olmuş 2020 siz hayla reklam mı izliyorsunuz ? zibilyon tanen engelleyici var, ben vpn yaratarak reklamları engelleyen bir program kullanıyorum, en son reklamı nerde ne zaman gördüm hatırlamıyorum. (pc+tel+laptop)
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    porsche911gt2 1 gün Musty3535123
    telden nasıl halletiniz youtube reklamlarını acaba
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 gün Musty3535123
    Haram bu yaptığınız o videolar belirli bir emek dahilinde yapılıyor ve siz hem google mühendislerinin hem videoyu yapan kişinin hakkını gasp ediyorsunuz.
    3 Yanıt Yanıtla
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    keremec (Kerem Safa ) 1 gün Musty3535123
    5-6TL için sürekli vpn gibi arka planda aktif çalışıp bütün trafiği üstünden geçiren adblockerları kullanmaya değmez. En basitinden telefonun şarjını yiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün
    Baktıkda hala kullanılamıyor 8 dk lık videolarda.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün
    Güzel bir gelişme belki insanlar akıllanır.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Şarkı dinlerken zank diye araya girmesin yeter kardeşim çok saçma oluyor öyle olunca.
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    2319 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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