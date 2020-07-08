Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi

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Popüler video paylaşım platformu YouTube, para kazanma politakasında yayıncıları sevindirecek bir değişikliğe imza attı. Yayıncıların video içerisine reklam yerleştirebilmesi için istenen 10 dakikalık alt sınır, 8 dakikaya indirildi.

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Yayıncılara gönderilen bir bildiri aracılığıyla duyurulan bu politika değişikliğiyle beraber, videoların içerisine yayın içi reklam biriminin yerleştirilebilmesi için artık minimum video uzunluğunun 8 dakika olması yeterli.

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Yayın içi reklamlar otomatik olarak etkinleştirilecek

Yayın içi reklamların kullanılabilmesi için alt eşiği 8 dakikaya indiren YouTube; ayrıca para kazanma seçeneği etkin hesapların 8 dakikadan uzun her videosuna da bu reklamları otomatik yerleştirecek.

Önceden yayın içi reklama yer verip vermemek tamamen yayıncının inisiyatifindeyken, yeni para kazanma politikasıyla birlikte bu otomatik hale geliyor. Neyse ki yayıncılar dilerlerse otomatik olarak etkinleştirilen yayın içi reklamları, her video özelinde elle pasif hale getirebiliyor.

YouTube'daki yayıncı ve video sayısıyla birlikte reklam gelirlerini de artırmak isteyen Google'ın bu hamlesi, YouTube'da uzunluğu 8 dakikayı biraz geçkin videoların sayısını da artıracaktır. Zira önceden yayın içi reklam alabilmek sıkça karşılaştığımız 10:01, 10:02, 10:03 vb. uzunluğundaki video süreleri, yerini 8:01 gibi sürelere bırakacağa benziyor.

https://www.socialmediatoday.com/news/youtubes-adding-more-ads-with-mid-roll-breaks-available-in-shorter-videos/581173/

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