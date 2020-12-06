Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı

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Fazlasıyla uzun bir süre kendine ait bir kitlesi olan ve herkese hitap etmeyen oyun sektörü, gün geçtikçe daha fazla büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük sektörlerinden biri konumunda. Açıklanan son rapor da bu durumu kanıtlar nitelikte.

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Ayrıca Bkz. "Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor"

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Software Association (ESA)'in yayınladığı bir rapora göre video oyun sektörü, 2019 yılında Amerika ekonomisine 90.3 milyar dolar katkı sağlamış. Video oyun sektörü toplamda 419.000 kişinin iş bulmasına katkı sağlarken, direkt olarak 143.000 kişinin oyun sektöründe çalışmasını sağlamış. Ayrıca direkt olarak oyun sektöründe işe giren 143.000 kişinin yıllık ortalama maaşı da 121.000 doların üzerinde.

ABD'nin video oyun aktivitelerinden yıl boyunca aldığı vergi ise 12.6 milyar doların üzerinde. Ayrıca aşağıdaki görsele baktığınızda da 2019 yılı içerisinde ABD'nin video oyun anlamında en çok gelir sağladığı ilk 10 eyaleti görebilirsiniz.

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Video oyun sektörünün tüm dünyada çok hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu net bir şekilde ortada. Ülkemizde de aynı şekilde bir büyüme söz konusu. Umuyoruz ki Türkiye'nin de video oyun konusundaki atılımları, destekleri ve yatırımları daha da artar.

https://www.dualshockers.com/video-games-reportedly-contributed-90-billion-us-economy/

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