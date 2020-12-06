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    Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı

    Her geçen gün daha fazla büyüyen video oyun sektörünün 2019 yılında, oyun dünyasının önemli ülkelerinden olan Amerika'nın ekonomisine ne kadar katkıda bulunduğu açıklandı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı
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    Fazlasıyla uzun bir süre kendine ait bir kitlesi olan ve herkese hitap etmeyen oyun sektörü, gün geçtikçe daha fazla büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük sektörlerinden biri konumunda. Açıklanan son rapor da bu durumu kanıtlar nitelikte.

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    Ayrıca Bkz. "Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor"

    Geçtiğimiz günlerde Entertainment Software Association (ESA)'in yayınladığı bir rapora göre video oyun sektörü,  2019 yılında Amerika ekonomisine 90.3 milyar dolar katkı sağlamış. Video oyun sektörü toplamda 419.000 kişinin iş bulmasına katkı sağlarken, direkt olarak 143.000 kişinin oyun sektöründe çalışmasını sağlamış. Ayrıca direkt olarak oyun sektöründe işe giren 143.000 kişinin yıllık ortalama maaşı da 121.000 doların üzerinde.

    ABD'nin video oyun aktivitelerinden yıl boyunca aldığı vergi ise 12.6 milyar doların üzerinde. Ayrıca aşağıdaki görsele baktığınızda da 2019 yılı içerisinde ABD'nin video oyun anlamında en çok gelir sağladığı ilk 10 eyaleti görebilirsiniz.

    Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı
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    Video oyun sektörünün tüm dünyada çok hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu net bir şekilde ortada. Ülkemizde de aynı şekilde bir büyüme söz konusu. Umuyoruz ki Türkiye'nin de video oyun konusundaki atılımları, destekleri ve yatırımları daha da artar.



    https://www.dualshockers.com/video-games-reportedly-contributed-90-billion-us-economy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim ülkemizde oyun yapan şirket yok mobil oyun dışında bizim ancak oyundan alınan vergi ile katkımız olur
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde benzer bir kar etmiş olabiliriz. Bu vergilerle etmediysek, "denkleme vergisi" diye bir vergi çıkarsınlar bence, devlet kazanmalı. Hakkı ne olduğu değil devletin ne kadar kar ettiği önemli
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    2. Havalimanı yerine büyük bir teknokent kurulsa. Oyun, uygulama, kodlama vs yapılsa Aselsan’ı bile sollar 4-5 yılda.
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen yıla göre artış nasıl acaba. Ne de olsa koronanın da etkisi var bu artışta. Millet evde tıkılı kalınca kendini oyuna verdi...
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben oyun yapmaya kalsam bir sürü sıkıntısı var. - amborga gelir mi? - vergi cezası gelir mi? - platform yasaklanır mı? Çifte vatandaşlık nasıl alınır? Yurtdışına yerleşebilir miyim? Yurtdışında şirket nasıl kurulur? vs... En iyi gidin memur olun, twitterdan bakanlara tweet atıp atama isteyin, partilerin gençlik kollarına girin en kötü belediyeye kapak atarsiniz, bu işler dertli işler.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim ülkemizde oyun yapan şirket yok mobil oyun dışında bizim ancak oyundan alınan vergi ile katkımız olur
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    tr1990 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Yatırım lazım , gelişmiş kodlama bile adam lazım. Kodlamanın ingilizce olmasıda dezavantaj. Hadi oyunu yaptın reklam lazım , oyununu satacak platform lazım.

    oyun mağazaları fahiş komisyon alıyor ve bunların hepsi abd merkezli. Hadi komisyonu verdin paran hesaba yattı devletin maliyesi peşinde düşüyor vergi istiyor.Onuda vereceksin.

    Kısaca kim uğraşacak , otur evinde yaa

    Apple mağazasındaki oyun ve uygulamalarından edilen gelirin %98 ini , uygulamala geliştiricilerin sadece %2 alıyormuş.
    Geri kalan %98 uygulamala gelişticisine pastanın sadece %2 lik kısmı kalıyor.

    Gelir adaletsizliği buradada mevcut.


    şimdi millet youtube fenomenlerinin kazandığı paraya barak youtube için içerik yapmaya çalışıyor. Bu işe girenlerin 1000 de 1 i başarılı oluyor. Geri kalan 999 tanesi hüsran verdiği emeğe değmeyecek kuruş kazanıyor.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Peak games, gram games bir çok AAA oyun geliştiricisine bedel firmalardı ama satıldılar :/
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