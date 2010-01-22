ViewSonic, 3D destekli 120Hz LED monitörü V3D241wm'yi tanıttı

Viewsonic 3D teknolojisine hücum ediyor

Dünyanın tanınan LCD üreticilerinden biri olan ViewSonic, geçen yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında FuHzion VX2265wm modeliyle 3D LCD ekranını tanıtmıştı ve bununla yetinmeyip CES 2010'da da başka bir 3D destekli LED aydınlatmalı monitörünü tanıttı.

ViewSonic firmasının V3D241wm-LED monitör olarak isimlendirdiği bu ürünün genel özelliklerinden bahsedecek olursak; öncelikle 3D görüntüyü destekleyebilmesi için gereken 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğu belirtildi bu sayede V3D241wm 3D destekli oluyor ayrıca bu teknolojiden faydalanabilmek için 3D gözlüklerinde gerektiğini belirtmekte fayda var. Viewsonic bu ürününde ekran boyutunu 24 inç olarak belirledi. Diğer özelliklerden hakkında da bilgi veren ViewSonic V3D241wm'nin 16:9 görüntü oranına ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olduğunu ifade ediyor, geçen yıl tanıtılan FuHzion Vs2265 modelinde ekran çözünürlüğü 1680x1050 oranındaydı. Son olarak ViewSonic'in 3D özellikli LED ekranına HDMI, DVI ve VGA girişlerini dahil ettiği belirtildi.

ViewSonic V3D241wm-LED 120 Hz monitor

CES 2010'da tanıtılan ViewSonic V3D241wm-LED 120 Hz 3D destekli monitör için çıkış tarihi 2010 yılının 2. çeyreği olarak belirtilirken fiyatı hakkın herhangi bir bilgi verilmedi. Son zamanlarda üzerinde en çok durulan teknolojilerden biri olan 3D'nin adından 2010 yılı içinde sıkça bahsedeceğiz gibi görünüyor.