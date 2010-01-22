Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, 3D destekli 120Hz LED monitörü V3D241wm'yi tanıttı

Bu yıl Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı, ViewSonic firmasının ürettiği 3D görüntü destekli LED monitörüne ev sahipliği yaptı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,2b
1
28
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Viewsonic 3D teknolojisine hücum ediyor

Dünyanın tanınan LCD üreticilerinden biri olan ViewSonic, geçen yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında FuHzion VX2265wm modeliyle 3D LCD ekranını tanıtmıştı ve bununla yetinmeyip CES 2010'da da başka bir 3D destekli LED aydınlatmalı monitörünü tanıttı.

ViewSonic firmasının V3D241wm-LED monitör olarak isimlendirdiği bu ürünün genel özelliklerinden bahsedecek olursak; öncelikle 3D görüntüyü destekleyebilmesi için gereken 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğu belirtildi bu sayede V3D241wm 3D destekli oluyor ayrıca bu teknolojiden faydalanabilmek için 3D gözlüklerinde gerektiğini belirtmekte fayda var. Viewsonic bu ürününde ekran boyutunu 24 inç olarak belirledi. Diğer özelliklerden hakkında da bilgi veren ViewSonic V3D241wm'nin 16:9 görüntü oranına ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olduğunu ifade ediyor, geçen yıl tanıtılan FuHzion Vs2265 modelinde ekran çözünürlüğü 1680x1050 oranındaydı. Son olarak ViewSonic'in 3D özellikli LED ekranına HDMI, DVI ve VGA girişlerini dahil ettiği belirtildi.

ViewSonic V3D241wm-LED 120 Hz monitor

CES 2010'da tanıtılan ViewSonic V3D241wm-LED 120 Hz 3D destekli monitör için çıkış tarihi 2010 yılının 2. çeyreği olarak belirtilirken fiyatı hakkın herhangi bir bilgi verilmedi. Son zamanlarda üzerinde en çok durulan teknolojilerden biri olan 3D'nin adından 2010 yılı içinde sıkça bahsedeceğiz gibi görünüyor.

 

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bende 2265 var tepki süresi 2ms monitör bi harika arkadaşlarla karşılaştırıyoruz da inanılmaz kaliteli benim crt monitörden hiç farkı yok görüntü kalitesinin 120hz olması da cabası tabi ama bunu aldık yenisini çıkardılar daha ben gözlük bile alamadım yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Perosma 9 yıl
Aralıkta Vatanda Satışı Başlayacak Araştırmalarıma Göre Fakat Fiyatı Belli Değil Bende Yeni Sitem kurdum fakat tüplü monitörde kullanıyorum bu ekranın çıkmasını bekliyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ıstınye park ta avatar a gitmistim fılm bıtımınde bas donmesi ve gozlerımde yanma vardı.. siz oyunlardan falan bahsediyorsunuz :) 3d guzel olabılır ama oldukca zararlıdır kanimca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_alien89 9 yıl
bir kaç yerde okudugum kadarı o sinemalarda kullanılan 3D ile bu tip monitörlerde kullanılan 3D arasnda azda olsa fark var.. Sinamadaki gözlük inaktif oldugu için tüm iş beyinde geçekleşiyor buda beyni yorarak ağrıya sebep oluyor.. ama bildigm kadarı burada kullanılan gözlükler aktif yani görüntü bindirme işinin bir kısmı gözlük yapıyor ve beyne falza yüklenmiyor buda ağrıyı azaltıyor... Ama ben katırak ameliyatı oldum zamnında ve sağ gözümde 100% görüş olmadığıdan 3D ye uzağım biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 9 yıl
Monitör güzelmiş doğrusu. Benim için önemli özellikler 1920x1080, 2ms birde 300 ve üstü cd/m2 olması. Onu dışında ki yok efendim 3 boyut iki boyut falan fasa fiso şimdilik. Neden derseniz elimde crysis war head duruyo paketi yeni açıyorum. Üzerine bakınca ne mi görüyorum direct x 10. E benim kartımIN 10.1 desteği var.Kısacası direct x 11'li kartlar alıyoruz daha oyunlar 9.0 c istiyo. 3boyutlu monitör alıyoruz daha hiç 3 boyutlu oyuna elini süren firma varmı belli değil. Ne yapsak şimdi elimize 3d monitörü alıp 3d oyunların mı gelmesini beklesek. Daha çok bekleriz gibime geliyor.Ayrıca avatarı hem xpand hem real d 3d'de izlemiş gözlüklü biri olarak uyarıyorum arkadaşlar; durum feci.3boyutlu gözlüğün altına astigmatlı gözlüğü takıp 3d izlemeye çalıştım boyut kavramım şaştı, 2 boyutlu bile algılamadım.

Yani sözün özü eğer benim gibi gözlük kullanan ve 3d isteyen varsa bu fiyatların üzerine birde lasix operasyon parası olarak 1200 euro eklesinler.Yoksa yazık giden paraya...( bu arada bu göz çizdirme operasyonunu hayatınız boyunca bir defa yaptırabiliyorsunuz ve ilerde allah korusun katarakt olursanız ameliyatı yok ne yazık ki çizik gözün. Bunu bir düşünün)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G-HuN 9 yıl

farmakoloji

Monitör güzelmiş doğrusu. Benim için önemli özellikler 1920x1080, 2ms birde 300 ve üstü cd/m2 olması. Onu dışında ki yok efendim 3 boyut iki boyut falan fasa fiso şimdilik. Neden derseniz elimde crysis war head duruyo paketi yeni açıyorum. Üzerine bakınca ne mi görüyorum direct x 10. E benim kartımIN 10.1 desteği var.Kısacası direct x 11'li kartlar alıyoruz daha oyunlar 9.0 c istiyo. 3boyutlu monitör alıyoruz daha hiç 3 boyutlu oyuna elini süren firma varmı belli değil. Ne yapsak şimdi elimize 3d monitörü alıp 3d oyunların mı gelmesini beklesek. Daha çok bekleriz gibime geliyor.Ayrıca avatarı hem xpand hem real d 3d'de izlemiş gözlüklü biri olarak uyarıyorum arkadaşlar; durum feci.3boyutlu gözlüğün altına astigmatlı gözlüğü takıp 3d izlemeye çalıştım boyut kavramım şaştı, 2 boyutlu bile algılamadım.

Yani sözün özü eğer benim gibi gözlük kullanan ve 3d isteyen varsa bu fiyatların üzerine birde lasix operasyon parası olarak 1200 euro eklesinler.Yoksa yazık giden paraya...( bu arada bu göz çizdirme operasyonunu hayatınız boyunca bir defa yaptırabiliyorsunuz ve ilerde allah korusun katarakt olursanız ameliyatı yok ne yazık ki çizik gözün. Bunu bir düşünün)

Bende astigmat gözlüğümle Avatar filmini izledim ve hiç de sorun yaşamadım. Aksine mükemmel bir tecrübem oldu ki 3d gerçekten film ve oyun sektöründe bir devrim niteliğinde.. Filmi izlerken tamamen içinde oluyor ve kendinizi orada gibi hissediyorsunuz... kısacası 2d bir filmden kat ve kat daha fazla odaklanabildim filme..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
guzel yapmis haber icin tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armageddon55 9 yıl
Fiyat araştırması yapmadan diğer üye arkadaşları yanıltıcı yazılar yazmayalım, hem öyle sizin ediğiniz gibi 500$ falanda değil gözlük ve alıcısı(zaten ayrı ayrı satılmıyor ki ayrıymış gibi belirtme gereği duyalım)249$+KDV. Buyrun buda linki exa.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 yıl
Henuz 3D, fiyatı sebebiyle sadece üst düzey kullanıcılara hitap ediyor. Hem monitor açısından seçenek yok(Türkiyede sadece samsungun bi monitörü var ki hem full HD değil hem de 800TL seviyesinde...TV'de hiç alternatif yok...) hem de gözlük ve alıcıları nvidia'dan almak durumundasınız ki, Maliyeti nedir anlamadığım gözlükler 500$... Görünen o ki en az bir yıl daha 3D yok bize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
2010 modası 120Hz monitörler.. 2011 modası da 240Hz monitörler vs. bu böyle gider.. Ama çoğu bilgi ve tecrübe sahibi kişi 120HZ'in 3D için yeterli olmadığını söylüyor.. O yüzden 3D için bu monitörler biraz erken teknoloji olabilir.. HD ready gibi.. 3D ready 120Hz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRACON1C 9 yıl
Batuist

2010 modası 120Hz monitörler.. 2011 modası da 240Hz monitörler vs. bu böyle gider.. Ama çoğu bilgi ve tecrübe sahibi kişi 120HZ'in 3D için yeterli olmadığını söylüyor.. O yüzden 3D için bu monitörler biraz erken teknoloji olabilir.. HD ready gibi.. 3D ready 120Hz..


Katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rinnegan 9 yıl
Batuist

2010 modası 120Hz monitörler.. 2011 modası da 240Hz monitörler vs. bu böyle gider.. Ama çoğu bilgi ve tecrübe sahibi kişi 120HZ'in 3D için yeterli olmadığını söylüyor.. O yüzden 3D için bu monitörler biraz erken teknoloji olabilir.. HD ready gibi.. 3D ready 120Hz..


Artarak gitmez, 240 hz falan olur ama yine de insan gözünün algıyabileceği son değerde biter. Bugünkü değerlerin birbirinden tam farkını bile insan gözü algılayamıyor. Yanlış mı biliyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 9 yıl
Sinemadaki 3D'den bir farkı olacak mı? Real3D vs gibi markalar var. Buradada NVIDIA-ATı diye mi ayıracağız? 3D olmayan modu nasıl olacak merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 9 yıl
3D Monitörler ve Tvler bu sene tam bir savaş verecek.ViewSonic ben bu markayı yine tek geçerim.Bunların fiyatıda çok merak konusu.Bekleyelim ve görelim en iyisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
gözlük ve alıcı + monitör o fiyata diye biliyorum bundle olarak 499-599 dolar gibi birşeydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 9 yıl
Monitörün incelemesini isteriz mesut abi (:
3D monitörde hiç oyun oynamadım ama gözlük ve alıcı 500$'dı sanırsam :(
Ben o paraya sistem topluyorum ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29192 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vga, 3d ve viewsonic
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Casper Nirvana Core i7 (CPQ-I720-4L25) video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim