ViewSonic OMNI yeni oyuncu monitörünü duyurdu

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Oyuncu donanımı pazarına yavaş yavaş ısınmaya başlayan ViewSonic OMNI markası yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. ViewSonic OMNI VX2418C daha uygun fiyat etiketine odaklanıyor.

ViewSonic OMNI VX2418C özellikleri ve fiyatı

ViewSonic OMNI VX2418C oyuncu monitörü 24 inçlik VA panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. 1500R kavis çapı ve özel ViewMode izleme modları ile oyuncular daha yoğun bir tecrübe yaşayabiliyor.

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165Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi ile hem oyunculara hem de profesyonellere hitap eden monitör AMD FreeSync Premium teknolojisi sayesinde yırtılmaların da önüne geçiyor. HDMI v2.0, DisplayPort v1.2 ve ses çıkışı olan ViewSonic OMNI VX2418C oyuncu monitörü için 160$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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ViewSonic OMNI VX2418C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı