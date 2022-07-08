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    ViewSonic OMNI yeni oyuncu monitörünü duyurdu

    ViewSonic OMNI VX2418C kavisli oyuncu monitörü 165Hz tazeleme hızı ve AMD FreeSync Premium teknolojisi ile uygun fiyata tatmin edici bir performans vadediyor.   
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    ViewSonic OMNI VX2418C
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    Oyuncu donanımı pazarına yavaş yavaş ısınmaya başlayan ViewSonic OMNI markası yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. ViewSonic OMNI VX2418C daha uygun fiyat etiketine odaklanıyor.

    ViewSonic OMNI VX2418C özellikleri ve fiyatı

    ViewSonic OMNI VX2418C oyuncu monitörü 24 inçlik VA panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. 1500R kavis çapı ve özel ViewMode izleme modları ile oyuncular daha yoğun bir tecrübe yaşayabiliyor.

    165Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi ile hem oyunculara hem de profesyonellere hitap eden monitör AMD FreeSync Premium teknolojisi sayesinde yırtılmaların da önüne geçiyor. HDMI v2.0, DisplayPort v1.2 ve ses çıkışı olan ViewSonic OMNI VX2418C oyuncu monitörü için 160$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Bloodin 3 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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