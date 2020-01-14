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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım

    Platformların kullanıcıların banka hesaplarına güvenli ve kolay bir şekilde erişmesi için finansal teknolojiler geliştiren Plaid girişimi Visa tarafından satın alındı.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım

    Dijital ödeme platformlarında zirveyi tutan Visa, bu hafta bağlantı teknolojilerinde önemli bir yere sahip olan Plaid girişimini satın aldı. Plaid böylece sektördeki en değerli markalardan birisi oldu. 

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    Plaid nedir?

    Fintech olarak da adlandırılan ve finans dünyasında yenilik sağlayan teknolojiler son dönemde büyük ilgi görüyor. 2015 yılında para hareketlerinin yüzde 18'i yeni teknolojiler üzerinden yapıldı. 2019 yılında ise kullanıcılar yüzde 75 oranında finans teknolojilerinden faydalandı. 

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Plaid girişimi bir platformun bankalardaki kullanıcı hesapları ile güvenli ve kolay bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. PayPal, yatırım uygulaması Robinhood, kripto para borsaları CoinBase ve Gemini bu teknolojiyi kullanıyor. Visa da ilk dönemlerinde Plaid girişimine yatırım yapmıştı. 

    Plaid girişimi için Visa'nın 5.3 milyar doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Plaid bağımsız bir girişim olarak faaliyetlerine devam edecek ancak Visa'nın müşterilerine de gerektiği zaman teknoloji sağlayacak. 



    https://www.engadget.com/2020/01/13/visa-acquires-plaid-fintech/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 6 sa.
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