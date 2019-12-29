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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı

    Çinli teknoloji devi Vivo, dört ön kamera ile donatılmış bir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu konuda üç farklı tasarım geliştirdiğini ortaya koyan bir patent yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı
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    GadgetsFlix isimli Twitter hesabı, Vivo tarafından tescil edilmiş ilgi çekici bir patent paylaştı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket dört ön kamera ile donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti"

    Patent görselleri Vivo'nun birkaç farklı seçenek hazırladığını ortaya koydu. En sıra dışı olanı ise birincisi. Zira daha önce hiçbir telefonda, ön panelin dört köşesine de birer kamera yerleştirildiğini görmemiştik.

    Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı
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    Dört ön kameralı telefon gelecek mi?

    İkinci ve üçüncü seçenekler benzerlik taşıyor. Ekranın sağ ve sol üst köşelerinde ikişer adet kamera var. Her zaman olduğu gibi bu patentin de gerçeğe dönüşme garantisinin olmadığını belirtelim. Vivo'nun dört selfie kamerasına sahip bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek.



    https://twitter.com/GadgetsFlix/status/1210780443903066112 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    rochendol 36 dk.
    Basit fizik. Tek bir ekran altı kamera ekran yüzünden yeteri kadar ışık alamıyor. Birden çok kameranın aldığı görüntüleri tek bir görüntüde birleştirerek temiz bir görüntü elde etmiş olacaklar ve böylece ekran altı kameralara tam anlamıyla geçiş mümkün olacak.
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