Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı

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GadgetsFlix isimli Twitter hesabı, Vivo tarafından tescil edilmiş ilgi çekici bir patent paylaştı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket dört ön kamera ile donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor.

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Patent görselleri Vivo'nun birkaç farklı seçenek hazırladığını ortaya koydu. En sıra dışı olanı ise birincisi. Zira daha önce hiçbir telefonda, ön panelin dört köşesine de birer kamera yerleştirildiğini görmemiştik.

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Dört ön kameralı telefon gelecek mi?

İkinci ve üçüncü seçenekler benzerlik taşıyor. Ekranın sağ ve sol üst köşelerinde ikişer adet kamera var. Her zaman olduğu gibi bu patentin de gerçeğe dönüşme garantisinin olmadığını belirtelim. Vivo'nun dört selfie kamerasına sahip bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek.

https://twitter.com/GadgetsFlix/status/1210780443903066112