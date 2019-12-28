Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti

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Yayınlanan yeni bir rapora göre son zamanlarda mali kriz yaşayan ve iflasın eşiğine gelen LCD ekran üreticisi Japan Display, bu durumdan kurtulmak için Hakusan fabrikasını satışa çıkardı. Bu üretim tesisiyle yakıdan ilgilenen şirketlerin ise Apple ve Sharp olduğu belirtiliyor.

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Apple ve Sharp ortak alacak

JDI olarak da bilinen ekran üreticisi Japan Display, rekabet ve düşük satışların getirdiği kriz nedeniyle bir üretim tesisini satmaya karar verdi. Apple ve Sharp, satış görüşmelerine katılan iki şirket ve satın almanın gerçekleşmesi durumunda bu iki şirketin hisseleri nasıl paylaşacakları ise henüz belli değil. Apple'ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn'un alt şirketi olan Sharp, iPhone'lar için ekranlar da üretiyor ve JDI'nın tesisini devralmak, LCD paneller için üretim artışı sağlayabilir.

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Sharp konuyla ilgili olarak: "Herhangi bir satın alma işleminin kazançlarımız üzerindeki etkisini ve bunun nasıl bir risk doğuracağını gözden geçiriyoruz." açıklamasını yaparken Apple tarafından ise henüz bir açıklama yok. JDI'nın bu üretim tesisini ekipman, arazi ve binalar da dahil olmak üzere 820 milyon dolara satışa çıkardığı ifade edilirken, satın almanın Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Japan-Display-in-talks-with-Apple-and-Sharp-to-sell-factory