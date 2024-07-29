Vivo da karma gerçeklik pazarına giriyor: Fiyat performans ürünü gelir mi?

Tam Boyutta Gör

Vivo, Çin'de düzenlediği Görüntüleme Festivali etkinliğinde mobil görüntülemenin geleceğine yönelik vizyonunu ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Ancak etkinlikte sadece bu konudan bahsedilmedi. Vivo, 2025 yılında karma gerçeklik (MR) alanına adım atacağını ve bir MR başlığı piyasaya süreceğini de resmen duyurdu.

Vivo'nun başkan yardımcısı Hu Baishan, bu yılın başlarında Asya'nın Boao Forumu'nda MR teknolojisine olan ilgilerini dile getirmiş ve MR'nin mobil teknolojideki bir sonraki büyük adım olduğunu belirtmişti. Şimdi ise bu planların doğrulandığını görüyoruz.

Oppo A3 Energy Edition resmen tanıtıldı 20 sa. önce eklendi

Vivo, Genişletilmiş Gerçeklik (XR) alanında tamamen yeni sayılmaz. Şirket, 2019 yılında ilk AR akıllı gözlüğünü tanıtmıştı. Ancak bu cihaz bağımsız bir ürün değildi ve çalışmak için Vivo'nun 5G akıllı telefonlarıyla eşleşmesi gerekiyordu. Yeni MR cihazının, Apple'ın Vision Pro'su gibi daha sürükleyici ve bağımsız bir deneyim sunması umuluyor, ancak şu anda bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil.

Huawei ve Oppo gibi rakip isimlerin de benzer MR ürünlerini geliştirdiklerine dair söylentiler var, ancak bu markalardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Vivo'nun karma gerçeklik (MR) alanına girişi, giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak görülebilir. Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden biri olması, Vivo'nun bu yeni alana yaklaşımını da kesinlikle daha değerli bir konuma taşıyacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.