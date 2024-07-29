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    Vivo da karma gerçeklik pazarına giriyor: Fiyat performans ürünü gelir mi?

    Akıllı telefon meraklıları için sunduğu fiyat performans odaklı cihazlarla bilinen Vivo, şimdi de karma gerçeklik sektörüne adım atıyor. Peki Vivo yol haritasını nasıl çizdi?

    Vivo, karma gerçeklik pazarına giriyor Tam Boyutta Gör

    Vivo, Çin'de düzenlediği Görüntüleme Festivali etkinliğinde mobil görüntülemenin geleceğine yönelik vizyonunu ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Ancak etkinlikte sadece bu konudan bahsedilmedi. Vivo, 2025 yılında karma gerçeklik (MR) alanına adım atacağını ve bir MR başlığı piyasaya süreceğini de resmen duyurdu.

    Vivo'nun başkan yardımcısı Hu Baishan, bu yılın başlarında Asya'nın Boao Forumu'nda MR teknolojisine olan ilgilerini dile getirmiş ve MR'nin mobil teknolojideki bir sonraki büyük adım olduğunu belirtmişti. Şimdi ise bu planların doğrulandığını görüyoruz.

    Vivo, Genişletilmiş Gerçeklik (XR) alanında tamamen yeni sayılmaz. Şirket, 2019 yılında ilk AR akıllı gözlüğünü tanıtmıştı. Ancak bu cihaz bağımsız bir ürün değildi ve çalışmak için Vivo'nun 5G akıllı telefonlarıyla eşleşmesi gerekiyordu. Yeni MR cihazının, Apple'ın Vision Pro'su gibi daha sürükleyici ve bağımsız bir deneyim sunması umuluyor, ancak şu anda bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil.

    Huawei ve Oppo gibi rakip isimlerin de benzer MR ürünlerini geliştirdiklerine dair söylentiler var, ancak bu markalardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

    Vivo'nun karma gerçeklik (MR) alanına girişi, giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak görülebilir. Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden biri olması, Vivo'nun bu yeni alana yaklaşımını da kesinlikle daha değerli bir konuma taşıyacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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