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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü

    Çinli teknoloji devi Vivo önümüzdeki günlerde elmas şeklinde kamera modülüne sahip Vivo S5'i tanıtacak. Akıllı telefonun tasarımını açığa çıkaran resmi basın görselleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü
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    Merakla beklenen Vivo S5 çok yakında resmiyet kazanacak. Akıllı telefonun 14 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Daha önce cihazın birkaç görseli internete düşmüştü. Ayrıca TENAA'da listelenmesi sayesinde teknik özellikleri konusunda da bilgi sahibi olmuştuk.

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    Bugün, Vivo S5'in resmi basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan resimlerde akıllı telefon açık mavi ve mor olmak üzere iki farklı renkte sergileniyor. Cihazın en dikkat çekici yanı arka panelinde elmas şeklinde bir kamera modülünün yer alması.

    Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü
    Tam Boyutta Gör

    Geri sayım başladı

    Akıllı telefonun elmas şeklindeki kamera modülü üç sensör ve LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Dördüncü kamera ise modülün hemen altına yerleştirilmiş. Ön kamera ekranın sağ üst köşesindeki deliğe gömülü olacak. Vivo S5 ile ilgili diğer detayları birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.



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    Bay Robot 1 hf.
    Arkayı şekil yapıcaz diye batırmışlar...
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