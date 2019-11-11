Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü

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Merakla beklenen Vivo S5 çok yakında resmiyet kazanacak. Akıllı telefonun 14 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Daha önce cihazın birkaç görseli internete düşmüştü. Ayrıca TENAA'da listelenmesi sayesinde teknik özellikleri konusunda da bilgi sahibi olmuştuk.

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Bugün, Vivo S5'in resmi basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan resimlerde akıllı telefon açık mavi ve mor olmak üzere iki farklı renkte sergileniyor. Cihazın en dikkat çekici yanı arka panelinde elmas şeklinde bir kamera modülünün yer alması.

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Akıllı telefonun elmas şeklindeki kamera modülü üç sensör ve LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Dördüncü kamera ise modülün hemen altına yerleştirilmiş. Ön kamera ekranın sağ üst köşesindeki deliğe gömülü olacak. Vivo S5 ile ilgili diğer detayları birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.