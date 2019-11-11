Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor

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Pixel 4 akıllı telefonlar ile birlikte kullanıcılara yeni Google Asistan da sunulmuştu. Arama devinin sesli asistanı yen güncelleme sayesinde "daha akıllı" hale gelirken aynı zamanda daha kompakt bir arayüze kavuştu.

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Şirket şimdi yeni Google Asistan'ı eski Pixel modellerine de dağıtmaya başladı. Yeni sürümün Pixel 3 ve 3 XL'e ulaştığı bildiriliyor ancak şu an için sadece bu iki modelin güncelleme alacağını söylemek doğru olmaz.

Tüm Pixel'lere gelecek mi?

Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yenilenmiş Google Asistan'ın tüm Pixel serisine sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde güncellemeyi alan kullanıcı sayısı arttıkça bu durum da netlik kazanmış olacak.