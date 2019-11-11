Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor

Pixel 4 akıllı telefonlar ile birlikte kullanıcılara yeni Google Asistan da sunulmuştu. Arama devinin sesli asistanı yen güncelleme sayesinde "daha akıllı" hale gelirken aynı zamanda daha kompakt bir arayüze kavuştu.
Ayrıca Bkz. "Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir"
Şirket şimdi yeni Google Asistan'ı eski Pixel modellerine de dağıtmaya başladı. Yeni sürümün Pixel 3 ve 3 XL'e ulaştığı bildiriliyor ancak şu an için sadece bu iki modelin güncelleme alacağını söylemek doğru olmaz.
Tüm Pixel'lere gelecek mi?
Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yenilenmiş Google Asistan'ın tüm Pixel serisine sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde güncellemeyi alan kullanıcı sayısı arttıkça bu durum da netlik kazanmış olacak.
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Google, Pixel 4 serisiyle birlikte kullanıcılara sunduğu yeni Google Asistan'ı eski modellere de dağıtmaya başladı. Sesli asistanın yeni sürümü hem daha akıllı hem de daha kompakt bir arayüz sunuyor.
Haberin Sonu;
Onur SevenHaber Editörü
Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyorTam Boyutta Gör
Pixel 4 akıllı telefonlar ile birlikte kullanıcılara yeni Google Asistan da sunulmuştu. Arama devinin sesli asistanı yen güncelleme sayesinde "daha akıllı" hale gelirken aynı zamanda daha kompakt bir arayüze kavuştu.
Ayrıca Bkz."Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir"
Şirket şimdi yeni Google Asistan'ı eski Pixel modellerine de dağıtmaya başladı. Yeni sürümün Pixel 3 ve 3 XL'e ulaştığı bildiriliyor ancak şu an için sadece bu iki modelin güncelleme alacağını söylemek doğru olmaz.
Tüm Pixel'lere gelecek mi?
Google henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yenilenmiş Google Asistan'ın tüm Pixel serisine sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor
Hangisi doğru anlayamadım..