Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

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Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip modelleriyle birlikte tanıttığı Smart Band 9'u Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi Global’in dün yaptığı bir teaser'ın ardından, Xiaomi'nin Hollanda'daki çevrimiçi mağazasında cihazın listelenmesi, Avrupa’da 16 Ağustos’ta satışa çıkacağını doğruladı. Cihaz, Hollanda'da saat 10.00'da satışa sunulacak ve fiyatı 39,99 € olarak belirlendi. Diğer AB ülkelerinde, örneğin Almanya'da da benzer bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Türkiye satış fiyatı hakkında ise kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sızıntılar cihazın 1.400,00-TL gibi bir fiyattan satışa sunulacağını gösteriyor.

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Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inçlik AMOLED ekranıyla kullanıcılarına etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran, 1200 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri ile geliyor ve 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu ise 326 ppi. Cihaz, 200’den fazla saat yüzü seçeneği sunarak kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Bazı modellerde temassız ödeme yapmaya olanak tanıyan NFC özelliği de mevcut.

Sağlık ve fitness odaklı bir cihaz olan Smart Band 9, kalp atış hızı, hareket ve ışık koşullarını izleyebilen sensörlerle donatılmış durumda. Önceki modeline göre daha hassas kalp atış hızı ölçümü sunan cihaz, 150'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ayrıca uyku döngüsü önerileri gibi ek özellikler de sunuyor.

Cihazın 233 mAh kapasiteli bataryası, Always-On Display özelliği kapalıyken 21 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Tam şarj süresi ise yaklaşık bir saat. Smart Band 9, 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor ve müzik kontrolü, mesaj bildirimleri ve hava durumu güncellemeleri gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

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Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı ve çıkış tarihi belli