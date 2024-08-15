Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip modelleriyle birlikte tanıttığı Smart Band 9'u Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi Global’in dün yaptığı bir teaser'ın ardından, Xiaomi'nin Hollanda'daki çevrimiçi mağazasında cihazın listelenmesi, Avrupa’da 16 Ağustos’ta satışa çıkacağını doğruladı. Cihaz, Hollanda'da saat 10.00'da satışa sunulacak ve fiyatı 39,99 € olarak belirlendi. Diğer AB ülkelerinde, örneğin Almanya'da da benzer bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Türkiye satış fiyatı hakkında ise kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sızıntılar cihazın 1.400,00-TL gibi bir fiyattan satışa sunulacağını gösteriyor.
Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inçlik AMOLED ekranıyla kullanıcılarına etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran, 1200 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri ile geliyor ve 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu ise 326 ppi. Cihaz, 200’den fazla saat yüzü seçeneği sunarak kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Bazı modellerde temassız ödeme yapmaya olanak tanıyan NFC özelliği de mevcut.
Sağlık ve fitness odaklı bir cihaz olan Smart Band 9, kalp atış hızı, hareket ve ışık koşullarını izleyebilen sensörlerle donatılmış durumda. Önceki modeline göre daha hassas kalp atış hızı ölçümü sunan cihaz, 150'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ayrıca uyku döngüsü önerileri gibi ek özellikler de sunuyor.
Cihazın 233 mAh kapasiteli bataryası, Always-On Display özelliği kapalıyken 21 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Tam şarj süresi ise yaklaşık bir saat. Smart Band 9, 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor ve müzik kontrolü, mesaj bildirimleri ve hava durumu güncellemeleri gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.