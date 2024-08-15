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    Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen ve dünyanın birçok bölgesindeki kullanıcıların merakla bekledikleri Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı belli oldu.

    Xiaomi Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı ve çıkış tarihi belli Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip modelleriyle birlikte tanıttığı Smart Band 9'u Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi Global’in dün yaptığı bir teaser'ın ardından, Xiaomi'nin Hollanda'daki çevrimiçi mağazasında cihazın listelenmesi, Avrupa’da 16 Ağustos’ta satışa çıkacağını doğruladı. Cihaz, Hollanda'da saat 10.00'da satışa sunulacak ve fiyatı 39,99 € olarak belirlendi. Diğer AB ülkelerinde, örneğin Almanya'da da benzer bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Türkiye satış fiyatı hakkında ise kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sızıntılar cihazın 1.400,00-TL gibi bir fiyattan satışa sunulacağını gösteriyor.

    Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inçlik AMOLED ekranıyla kullanıcılarına etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran, 1200 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri ile geliyor ve 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu ise 326 ppi. Cihaz, 200’den fazla saat yüzü seçeneği sunarak kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Bazı modellerde temassız ödeme yapmaya olanak tanıyan NFC özelliği de mevcut.

    Sağlık ve fitness odaklı bir cihaz olan Smart Band 9, kalp atış hızı, hareket ve ışık koşullarını izleyebilen sensörlerle donatılmış durumda. Önceki modeline göre daha hassas kalp atış hızı ölçümü sunan cihaz, 150'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ayrıca uyku döngüsü önerileri gibi ek özellikler de sunuyor.

    Cihazın 233 mAh kapasiteli bataryası, Always-On Display özelliği kapalıyken 21 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Tam şarj süresi ise yaklaşık bir saat. Smart Band 9, 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor ve müzik kontrolü, mesaj bildirimleri ve hava durumu güncellemeleri gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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