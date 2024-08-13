Vivo’nun yeni fiyat performans modeli sızıntılarla kendini gösterdi

Vivo'nun T-serisi, 2024 yılı boyunca birçok yeni modelle genişlemeye devam ediyor. Bu seriye son olarak eklenmesi beklenen Vivo T3 Pro, sızdırılan görseller ve özelliklerle teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Özellikle, telefonun arka tasarımı, Vivo'nun alt markası iQOO'nun iQOO 12 modelini anımsatan karemsi bir kamera adasıyla öne çıkıyor. Üçlü kamera sistemi ve LED halka ışığı, bu adanın en dikkat çeken unsurları arasında.
Performans açısından Vivo T3 Pro, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci, cihazı orta segmentte konumlandırarak fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Cihazın pil ömrü de dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 5.500 mAh kapasitesindeki bataryası, kullanıcıların yoğun bir gün boyunca şarj ihtiyacı duymadan cihazı kullanmalarına olanak tanıyacak. İnceliğiyle de dikkat çeken T3 Pro, sadece 7.49 mm kalınlığında olacak.
Ekran özellikleri henüz kesinleşmemiş olsa da, AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı gibi üst düzey özelliklerin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise, ana sensör olarak 50MP çözünürlüğünde bir Sony sensörünün kullanılacağı iddia ediliyor.
Fiyat konusunda Vivo T3 Pro'nun, serideki önceki model olan T2 Pro'nun fiyatına yakın bir seviyede olması bekleniyor. T2 Pro, yaklaşık 290 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü ve T3 Pro'nun da benzer bir aralıkta olacağı tahmin ediliyor. Vivo, henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil, ancak sızıntılar, telefonun 2024 yılı Eylül ayında satışa sunulabileceğini işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.