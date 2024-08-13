Vivo’nun yeni fiyat performans modeli sızıntılarla kendini gösterdi

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Vivo'nun T-serisi, 2024 yılı boyunca birçok yeni modelle genişlemeye devam ediyor. Bu seriye son olarak eklenmesi beklenen Vivo T3 Pro, sızdırılan görseller ve özelliklerle teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Özellikle, telefonun arka tasarımı, Vivo'nun alt markası iQOO'nun iQOO 12 modelini anımsatan karemsi bir kamera adasıyla öne çıkıyor. Üçlü kamera sistemi ve LED halka ışığı, bu adanın en dikkat çeken unsurları arasında.

Performans açısından Vivo T3 Pro, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci, cihazı orta segmentte konumlandırarak fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Cihazın pil ömrü de dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 5.500 mAh kapasitesindeki bataryası, kullanıcıların yoğun bir gün boyunca şarj ihtiyacı duymadan cihazı kullanmalarına olanak tanıyacak. İnceliğiyle de dikkat çeken T3 Pro, sadece 7.49 mm kalınlığında olacak.

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Ekran özellikleri henüz kesinleşmemiş olsa da, AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı gibi üst düzey özelliklerin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise, ana sensör olarak 50MP çözünürlüğünde bir Sony sensörünün kullanılacağı iddia ediliyor.

Fiyat konusunda Vivo T3 Pro'nun, serideki önceki model olan T2 Pro'nun fiyatına yakın bir seviyede olması bekleniyor. T2 Pro, yaklaşık 290 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü ve T3 Pro'nun da benzer bir aralıkta olacağı tahmin ediliyor. Vivo, henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil, ancak sızıntılar, telefonun 2024 yılı Eylül ayında satışa sunulabileceğini işaret ediyor.

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Vivo’nun yeni fiyat performans modeli sızıntılarla kendini göster