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    Anlık Bildirim

    Vivo’nun yeni fiyat performans modeli sızıntılarla kendini gösterdi

    Vivo'nun T-serisi, 2024 yılında hızla genişlemeye devam ediyor. Serinin en yeni üyesi, fiyat-performans odaklı özellikleriyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

    Vivo’nun yeni fiyat performans modeli sızıntılarla kendini göster Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun T-serisi, 2024 yılı boyunca birçok yeni modelle genişlemeye devam ediyor. Bu seriye son olarak eklenmesi beklenen Vivo T3 Pro, sızdırılan görseller ve özelliklerle teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Özellikle, telefonun arka tasarımı, Vivo'nun alt markası iQOO'nun iQOO 12 modelini anımsatan karemsi bir kamera adasıyla öne çıkıyor. Üçlü kamera sistemi ve LED halka ışığı, bu adanın en dikkat çeken unsurları arasında.

    Performans açısından Vivo T3 Pro, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci, cihazı orta segmentte konumlandırarak fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Cihazın pil ömrü de dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 5.500 mAh kapasitesindeki bataryası, kullanıcıların yoğun bir gün boyunca şarj ihtiyacı duymadan cihazı kullanmalarına olanak tanıyacak. İnceliğiyle de dikkat çeken T3 Pro, sadece 7.49 mm kalınlığında olacak.

    Ekran özellikleri henüz kesinleşmemiş olsa da, AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı gibi üst düzey özelliklerin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise, ana sensör olarak 50MP çözünürlüğünde bir Sony sensörünün kullanılacağı iddia ediliyor.

    Fiyat konusunda Vivo T3 Pro'nun, serideki önceki model olan T2 Pro'nun fiyatına yakın bir seviyede olması bekleniyor. T2 Pro, yaklaşık 290 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü ve T3 Pro'nun da benzer bir aralıkta olacağı tahmin ediliyor. Vivo, henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil, ancak sızıntılar, telefonun 2024 yılı Eylül ayında satışa sunulabileceğini işaret ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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