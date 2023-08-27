Vivo'dan 'vergisiz telefon' açıklaması

- Vivo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Hangi Vivo modelleri Türkiye'de üretiliyor?
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Türkiye’de üretim yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, vergisiz telefon söylentileri hakkında bir açıklama yayınladı. Vivo’nun hangi telefonlarının Türkiye’de üretildiği bilgisi paylaşıldı.
Vivo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor.
Bildiğiniz gibi Y Serisi modellerimizin üretimini vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y Serisi'ne ait en güncel ve satışta olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz."
Hangi Vivo modelleri Türkiye'de üretiliyor?
- Vivo Y15s
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- Vivo Y22s
- Vivo Y16
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