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    Vivo'dan 'vergisiz telefon' açıklaması

    Vivo, son günlerde gündemde yer eden öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Türkiye'de üretilen Vivo modellerine vurgu yapıldı.            
    Vivo'dan 'vergisiz telefon' açıklaması Tam Boyutta Gör
    Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon ve bilgisayar satın alma imkanı sunulacak. Henüz detayları açıklanmayan bu desteğin Türkiye’deki cari açığa olumsuz etki yaratmaması için sadece Türkiye’de üreten veya Türkiye’de montajlanan modelleri kapsaması bekleniyor.

    Türkiye’de üretim yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, vergisiz telefon söylentileri hakkında bir açıklama yayınladı. Vivo’nun hangi telefonlarının Türkiye’de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

    Vivo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor.

    Bildiğiniz gibi Y Serisi modellerimizin üretimini vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y Serisi'ne ait en güncel ve satışta olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz."

    Hangi Vivo modelleri Türkiye'de üretiliyor?

    • Vivo Y15s
    • Vivo Y36
    • Vivo Y35
    • Vivo Y22s
    • Vivo Y16
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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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