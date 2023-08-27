Vivo'dan 'vergisiz telefon' açıklaması

Tam Boyutta Gör Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon ve bilgisayar satın alma imkanı sunulacak. Henüz detayları açıklanmayan bu desteğin Türkiye’deki cari açığa olumsuz etki yaratmaması için sadece Türkiye’de üreten veya Türkiye’de montajlanan modelleri kapsaması bekleniyor.

Türkiye’de üretim yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, vergisiz telefon söylentileri hakkında bir açıklama yayınladı. Vivo’nun hangi telefonlarının Türkiye’de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması 5 gün önce eklendi

Vivo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor.

Bildiğiniz gibi Y Serisi modellerimizin üretimini vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y Serisi'ne ait en güncel ve satışta olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz."

Hangi Vivo modelleri Türkiye'de üretiliyor?

Vivo Y15s

Vivo Y36

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo Y16

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