Vivo V30 serisinin ilk modeli duyuruldu: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Vivo V30 Lite 5G, Meksika’da resmî olarak çıkış yaptı. V29 Lite 5G gibi Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, ilk olarak Meksika’da satışa çıktı, önümüzdeki haftalarda bazı Asya ülkelerinde bulunabilir olacak. Peki, Vivo V30 Lite 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu 4 ay önce eklendi

Vivo V30 Lite 5G modeli, 6.67 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1150 nit tepe parlaklık sunan delik çentikli AMOLED E4 ekrana sahip. Snapdragon 695 işlemcili telefon, 12GB RAM (LPDDR4x) ve 256GB depolama (UFS 2.2) ile geliyor; başka bellek ve depolama seçeneği yok. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Önceki modelle kıyaslayacak olursak, Vivo’nun ekran dışında bataryayı biraz küçülttüğünü söyleyebiliriz.

Vivo V30 Lite 5G’nin arka kamera kurulumu 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro/derinlik kameradan oluşuyor. Arka kameralara sıcaklık kontrol desteğine sahip aura halka LED flaş eşlik ediyor. Önde de 50MP kamera mevcut. Kameraların sensör bilgileri paylaşılmadı. Android 13 FunTouch OS 13 ile gelen telefon, biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi sensörünü kullanıyor. Telefonun inceliği 7.69mm, ağırlığı 190 gr.

Vivo V30 Lite 5G fiyatı

Vivo V30 Lite 5G, siyah ve altın renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun fiyatı; 530 dolar.

Vivo V30 Lite 5G özellikleri

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Ekran : 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 394ppi, 1150 nit, E4 AMOLED

: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 394ppi, 1150 nit, E4 AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 64MP f/1.79 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4

: 64MP f/1.79 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Bağlanabilirlik : Çift SIM, 5G, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C port

: Çift SIM, 5G, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C port Batarya : 4800 mAh, 44w hızlı şarj

: 4800 mAh, 44w hızlı şarj Boyut ve ağırlık: 162.35 x 74.85 x 7.69mm, 190 g

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Vivo V30 Lite 5G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı