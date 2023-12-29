Vivo V30 serisinin ilk modeli duyuruldu: Neler sunuyor?

Vivo V30 Lite 5G modeli, 6.67 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1150 nit tepe parlaklık sunan delik çentikli AMOLED E4 ekrana sahip. Snapdragon 695 işlemcili telefon, 12GB RAM (LPDDR4x) ve 256GB depolama (UFS 2.2) ile geliyor; başka bellek ve depolama seçeneği yok. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Önceki modelle kıyaslayacak olursak, Vivo’nun ekran dışında bataryayı biraz küçülttüğünü söyleyebiliriz.
Vivo V30 Lite 5G’nin arka kamera kurulumu 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro/derinlik kameradan oluşuyor. Arka kameralara sıcaklık kontrol desteğine sahip aura halka LED flaş eşlik ediyor. Önde de 50MP kamera mevcut. Kameraların sensör bilgileri paylaşılmadı. Android 13 FunTouch OS 13 ile gelen telefon, biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi sensörünü kullanıyor. Telefonun inceliği 7.69mm, ağırlığı 190 gr.
Vivo V30 Lite 5G fiyatı
Vivo V30 Lite 5G, siyah ve altın renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun fiyatı; 530 dolar.
Vivo V30 Lite 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 394ppi, 1150 nit, E4 AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 64MP f/1.79 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Bağlanabilirlik: Çift SIM, 5G, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C port
- Batarya: 4800 mAh, 44w hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 162.35 x 74.85 x 7.69mm, 190 g
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.