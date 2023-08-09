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    Vivo'nun yeni telefonu Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu

    Vivo'nun yeni telefonu Vivo V29 Lite 5G'nin ön sipariş dönemi sona erdi ve telefon genel satışa sunuldu. Ayrıca telefonda 1.000 TL indirim kampanyası başladı.   
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    Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Vivo V29 serisinin uygun fiyatlı modeli Vivo V29 Lite 5G, iki hafta önce ön siparişe açılmıştı. Telefonun ön sipariş dönemi sona erdi ve Türkiye genelinde satışa çıktı.

    Vivo V29 Lite 5G fiyatı 💰

    Vivo V29 Lite 5G fiyatı 15.999 TL olarak belirlendi. Myvivoshop.com üzerindeki kampanya ile sepette 1.000 TL indirimle 14.999 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca 3000 TL Değerinde 1 Yıl Ek Garanti ve 1 Yıl Ücretsiz Ekran Onarım hediye ediliyor. Eski telefonunu Vivo'nun ikinci el sistemi üzerinden yenileyenlere 500 TL ek indirim uygulanıyor.

    Satın almak için: Vivo V29 Lite 5G

    Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Vivo V29 Lite 5G özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
    • Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
    • Ağırlık: 177g
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