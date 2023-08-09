Vivo'nun yeni telefonu Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu

Vivo V29 Lite 5G fiyatı 💰
Vivo V29 Lite 5G fiyatı 15.999 TL olarak belirlendi. Myvivoshop.com üzerindeki kampanya ile sepette 1.000 TL indirimle 14.999 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca 3000 TL Değerinde 1 Yıl Ek Garanti ve 1 Yıl Ücretsiz Ekran Onarım hediye ediliyor. Eski telefonunu Vivo'nun ikinci el sistemi üzerinden yenileyenlere 500 TL ek indirim uygulanıyor.
Satın almak için: Vivo V29 Lite 5G
Vivo V29 Lite 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
- Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128GB UFS 2.2
- Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.45
- Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
- Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
- Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
- Ağırlık: 177g
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