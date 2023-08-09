Vivo'nun yeni telefonu Vivo V29 Lite 5G Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Vivo V29 serisinin uygun fiyatlı modeli Vivo V29 Lite 5G, iki hafta önce ön siparişe açılmıştı. Telefonun ön sipariş dönemi sona erdi ve Türkiye genelinde satışa çıktı.

Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj 1 hf. önce eklendi

Vivo V29 Lite 5G fiyatı 💰

Vivo V29 Lite 5G fiyatı 15.999 TL olarak belirlendi. Myvivoshop.com üzerindeki kampanya ile sepette 1.000 TL indirimle 14.999 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca 3000 TL Değerinde 1 Yıl Ek Garanti ve 1 Yıl Ücretsiz Ekran Onarım hediye ediliyor. Eski telefonunu Vivo'nun ikinci el sistemi üzerinden yenileyenlere 500 TL ek indirim uygulanıyor.

Satın almak için: Vivo V29 Lite 5G

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Vivo V29 Lite 5G özellikleri

Ekran : 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm) Bellek : 8GB LPDDR4x RAM

: 8GB LPDDR4x RAM Depolama : 128GB UFS 2.2

: 128GB UFS 2.2 Arka kamera : 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.45

: 16MP f/2.45 Yazılım : FunTouch OS 13, Android 13

: FunTouch OS 13, Android 13 Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

: 5000 mAh, 44w hızlı şarj Boyut : 164.24 x 74.79 x 7.89mm

: 164.24 x 74.79 x 7.89mm Ağırlık: 177g

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