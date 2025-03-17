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    Vivo X200 Ultra’nın neredeyse her bir detayı ortaya çıktı

    Son zamanlardaki sızıntılarıyla adından sık sık bahsettiren Vivo X200 Ultra, bir kez daha adından bahsettirdi. Ancak bu son sızıntılar, neredeyse cihaz hakkındaki her bir detayı ortaya koyuyor.

    Vivo X200 Ultra’nın neredeyse her bir detayı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo, teknoloji dünyasında büyük bir lansman yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bu etkinlikte Vivo X200 Ultra, X200S, Pad 4 Pro ve Watch 5 modellerini tanıtması bekleniyor. Özellikle X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Oppo Find X8 Ultra gibi amiral gemileriyle rekabete girecek.

    Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilen X200 Ultra, şarap kırmızısı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle test ediliyor. Arka panelde cam elyaf veya AG cam kullanılması planlanıyor, ancak final tasarımda değişiklikler olabilir. Beyaz modelin, üst kısmı sade, alt kısmı çizgili özel bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

    Kamera tarafında cihaz, 200 megapiksellik gelişmiş periskop telefoto sensörüyle öne çıkıyor. Prizma teknolojisiyle desteklenen bu sistem, güçlü bir zoom yeteneği sunacak. Ancak büyük kamera sensörleri nedeniyle cihazın nispeten ağır olacağı belirtiliyor. Kavisli ekran tasarımı ise daha ince bir his vererek kullanım deneyimini iyileştirecek.

    2K çözünürlüğe sahip mikro-kavisli ekran, ultra ince çerçeveleriyle dikkat çekecek. Bu tasarımın, hem şık bir görünüm hem de daha konforlu bir kullanım sunması bekleniyor.

    Öte yandan, MediaTek’in 11 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte Dimensity 9400 Plus çipsetinin duyurulması bekleniyor. Bu çipin, Vivo X200S ve Oppo Find X8S serisinde yer alacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan X200 serisi, Dimensity 9400 işlemciyi kullanan ilk modeller olmuştu. Ancak sızıntılar, Dimensity 9400 Plus çipsetine sahip ilk cihazın Oppo tarafından tanıtılabileceğine işaret ediyor.

    Vivo’nun yeni amiral gemileri, gelişmiş kamera yetenekleri ve güçlü donanımlarıyla dikkat çekerken, rekabeti de üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

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    gaza basınca araba tekliyor motor teklemesinin sebebi türkiye"nin en büyük hırsızı kim honda city paket sıralaması tribeksol kullananlar yorumları bekunis 2 tane içilir mi

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