Oppo Find N5’in canlı görüntüleri sızdırıldı: Katlanma izini görebilen var mı?

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Oppo, katlanabilir telefon dünyasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın ardından uzun bir sessizlik süren şirket, şimdi Find N5 ile çıtayı yükseltiyor. Yeni model, suya dayanıklılık konusunda sektörün ilklerini sunarken, aynı zamanda inceliği ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

Find N5, IPX6, IPX8 ve IPX9 sertifikalarına sahip ilk katlanabilir telefon olma unvanını taşıyor. Üstelik bu özellikleri, segmentindeki en ince gövdeye sahip olmasına rağmen barındırıyor. Cihaz, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda ve Oppo'nun en iddialı vaadiyle geliyor: tamamen izsiz bir katlanabilir ekran.

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Yıllardır katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan ekran kırışıklığı, Oppo’nun yeni teknolojisiyle tarihe karışıyor olabilir. Weibo’da ortaya çıkan görüntülerde, Find N5’in iç ekranında herhangi bir katlama izi görülmüyor. Üstelik bu, belirli açılarla oynanarak veya özel ışık kullanılarak gizlenmiş bir detay da değil.

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Cihaz, 6.85 inçlik 1.5K LTPO ekranı, 50 MP ana kamera, ultra geniş açılı lens ve periskop telefoto sensörüyle fotoğrafçılık konusunda da iddialı. Büyük bataryası, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sunuyor. NFC, ters şarj ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu gibi detaylarla kullanıcı deneyimi zenginleştirilmiş.

Find N5’in Çin ve küresel pazarda eş zamanlı olarak satışa çıkması bekleniyor. Oppo’nun bu modelle gerçekten kırışıklık sorununu çözüp çözmediği merak konusu. Eğer beklentileri karşılarsa, 2025’in en iddialı katlanabilir telefonlarından biri olabilir.

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