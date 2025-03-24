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    Yeni Vivo X Fold 4 sızdırıldı, amiral gemisi deneyimi daha ucuza sunacak

    Vivo'nun yeni katlanabilir modeli X Fold 4'le ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geleceği ve amiral gemisi seviyesindeki özellikleri ile dikkat çekiyor.

    Yeni Vivo X Fold 4 sızdırıldı, işte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun yeni katlanabilir modeli X Fold 4 hakkında dikkat çekici bilgiler sızdı. Daha önce Snapdragon 8 Gen 4 Elite işlemciyle çıkacağı konuşulan cihazın, bunun yerine Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürüleceği artık netleşmiş durumda. Görünüşe göre Vivo, amiral gemisi seviyesindeki bu modelde fiyat dengesini korumak adına daha uygun maliyetli bir yonga seti tercih etmiş.

    Tasarım tarafında X Fold 4’ün seleflerine göre çok daha ince ve hafif olacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazlarda aranan taşınabilirlik konusuna bu kez ciddi biçimde odaklanılmış. 6.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen model, aynı zamanda hem kablosuz hem de hızlı şarj desteğiyle geliyor. IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılığı da atlanmamış.

    Kamera tarafında ise 50 megapiksellik periskop telefoto lens dikkat çekiyor. Geniş açı ve ana kamerayla desteklenen bu sistemin, özellikle zoom performansıyla öne çıkması bekleniyor. Vivo ayrıca bu modelde ekran altı parmak izi okuyucusu yerine, yan tarafta konumlandırılmış fiziksel bir sensöre geçmiş. Bu değişikliğin maliyetleri aşağı çekmek için yapıldığı düşünülüyor.

    Yüksek tazeleme hızına sahip AMOLED ekran, daha az belirgin kat izi sunan geliştirilmiş menteşe yapısı ve genel olarak daha ulaşılabilir bir fiyat politikasıyla X Fold 4, bu kez yalnızca teknoloji meraklılarına değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Cihazın Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.

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    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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