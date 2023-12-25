Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

Tam Boyutta Gör Vivo, geçtiğimiz Kasım ayında Vivo X100 ve X100 Pro modellerini duyurmuş ve amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Vivo X100 Pro Plus adında daha güçlü bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu modelin yeni bir özelliği daha doğrulandı. Vivo X100 Pro Plus, mobil fotoğrafçılık deneyiminde ilk olacak.

Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu

Kaçıranlar için Vivo X100 Pro Plus'ın Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve hem performans hem de fotoğrafçılık deneyimi ile öne çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Telefon, ultrasonik parmak izi tarayıcısının yanı sıra Snapdragon 8 Gen 3, Sony LYT-900 birincil kamera sensörü ve 1/1,5 inç boyutlarında 200MP periskop telefoto kameraya sahip olacak.

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Paylaşılan yeni raporlar ise, akıllı telefonun 200x dijital zoom'a ek olarak 100mm odak uzaklığına sahip 4.3x optik zoom sunacağı belirtildi. Bu tek başına etkileyici olmayabilir. 200MP periskop kamera bölümünde ise 10x optik zoom ve portre odaklı füzyon odak uzaklığı yükseltmesinden bahsediliyor. Ancak bunun ayrıntıları paylaşılmadı.

Vivo X100 Pro Plus beklenen özellikleri

Vivo X100 Pro Plus, ekran tarafında 120Hz yenileme hızı ve 3000 nitin üzerinde parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ancak çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Telefonun LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörü taşıyacak telefon, IP68 sertifikalı olacak. Son olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar arasına katılacak.

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Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak