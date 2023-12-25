Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu
Kaçıranlar için Vivo X100 Pro Plus'ın Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve hem performans hem de fotoğrafçılık deneyimi ile öne çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Telefon, ultrasonik parmak izi tarayıcısının yanı sıra Snapdragon 8 Gen 3, Sony LYT-900 birincil kamera sensörü ve 1/1,5 inç boyutlarında 200MP periskop telefoto kameraya sahip olacak.
Paylaşılan yeni raporlar ise, akıllı telefonun 200x dijital zoom'a ek olarak 100mm odak uzaklığına sahip 4.3x optik zoom sunacağı belirtildi. Bu tek başına etkileyici olmayabilir. 200MP periskop kamera bölümünde ise 10x optik zoom ve portre odaklı füzyon odak uzaklığı yükseltmesinden bahsediliyor. Ancak bunun ayrıntıları paylaşılmadı.
Vivo X100 Pro Plus beklenen özellikleri
Vivo X100 Pro Plus, ekran tarafında 120Hz yenileme hızı ve 3000 nitin üzerinde parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ancak çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Telefonun LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörü taşıyacak telefon, IP68 sertifikalı olacak. Son olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar arasına katılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.