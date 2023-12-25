Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

    Vivo'nun merakla beklenen telefonu Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha doğrulandı. Serinin tepe modeli, kamera deneyimi ile bir ilk olacak. İşte detaylar...
    Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz Kasım ayında Vivo X100 ve X100 Pro modellerini duyurmuş ve amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Vivo X100 Pro Plus adında daha güçlü bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu modelin yeni bir özelliği daha doğrulandı. Vivo X100 Pro Plus, mobil fotoğrafçılık deneyiminde ilk olacak.

    Vivo X100 Pro Plus'ın bir özelliği daha belli oldu

    Kaçıranlar için Vivo X100 Pro Plus'ın Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve hem performans hem de fotoğrafçılık deneyimi ile öne çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Telefon, ultrasonik parmak izi tarayıcısının yanı sıra Snapdragon 8 Gen 3Sony LYT-900 birincil kamera sensörü ve 1/1,5 inç boyutlarında 200MP periskop telefoto kameraya sahip olacak.

    Paylaşılan yeni raporlar ise, akıllı telefonun 200x dijital zoom'a ek olarak 100mm odak uzaklığına sahip 4.3x optik zoom sunacağı belirtildi. Bu tek başına etkileyici olmayabilir. 200MP periskop kamera bölümünde ise 10x optik zoom ve portre odaklı füzyon odak uzaklığı yükseltmesinden bahsediliyor. Ancak bunun ayrıntıları paylaşılmadı. 

    Vivo X100 Pro Plus beklenen özellikleri

    Vivo X100 Pro Plus, ekran tarafında 120Hz yenileme hızı ve 3000 nitin üzerinde parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ancak çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Telefonun LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörü taşıyacak telefon, IP68 sertifikalı olacak. Son olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar arasına katılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 araba satma sürüş stabilizasyonu arızası bmw spotify kısayol tuşları zoretanin 20 mg sabah mı akşam mı en iyi pirinç markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2020 MacBook
    Apple 2020 MacBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız