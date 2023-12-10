İddia: Vivo X100 Pro+ lansmanı ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Vivo geçtiğimiz ay Çin'de Dimensity 9300 yonga setine sahip Vivo X100 ve X100 Pro'yu tanıtmıştı. Şimdilerde ise şirket, Snapdragon 8 Plus Gen 3 yonga seti ile desteklenen Vivo X100 Pro+ üzerinde çalışmakta. Ancak son sızıntılara göre X100 Pro+'ın beklenen piyasaya sürülme tarihi ertelenmiş olabilir.

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Vivo X100 Pro+, Nisan ayında piyasaya sürülebilir

Ortaya çıkan son raporlara göre Vivo X100 Pro+, beklendiği tarihten öte bir tarihte piyasaya sürülebilir. Zira tipster Digital Chat Station tarafından yakın zamanda yapılan bir paylaşım, Vivo'nun Çin'deki bir sonraki lansman etkinliğinde Vivo X100 Pro+; Vivo X100s, Vivo X Fold 3 serisi ve Vivo Pad 3 tablet gibi üç ürün ile birlikte piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.

Tam Boyutta Gör Mart veya Nisan aylarında resmiyet kazanması beklenen cihazlardan Pad 3 ve X100'lerin Dimensity 9300 yonga setiyle donatılacağı söyleniyor. Öte yandan X Fold 3 serisinin ise Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile gelmesi bekleniyor.

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İddia: Vivo X100 Pro Plus lansmanı ertelenmiş olabilir