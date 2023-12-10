İddia: Vivo X100 Pro+ lansmanı ertelenmiş olabilir

Vivo X100 Pro+, Nisan ayında piyasaya sürülebilir
Ortaya çıkan son raporlara göre Vivo X100 Pro+, beklendiği tarihten öte bir tarihte piyasaya sürülebilir. Zira tipster Digital Chat Station tarafından yakın zamanda yapılan bir paylaşım, Vivo'nun Çin'deki bir sonraki lansman etkinliğinde Vivo X100 Pro+; Vivo X100s, Vivo X Fold 3 serisi ve Vivo Pad 3 tablet gibi üç ürün ile birlikte piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.